蘋果將為法國iPhone 12用戶更新軟件 以解決輻射問題

蘋果（AAPL）宣布，打算為法國的iPhone 12用戶發布軟件更新，以回應早前有關輻射引起的關注和監管。

法國政府對此表示歡迎，並預計該更新將迅速解決這一問題，從而使2020年發布的iPhone12恢復銷售。

比利時也在審查與iPhone 12相關的潛在健康風險，在繼續對該手機和其他機型進行評估的同時，對更新表示支持。

蘋果堅持其iPhone 12符合國際標準的立場，並對法國監管機構采用的特定測試協議提出質疑。值得注意的是，世界衛生組織尚未確定手機會對健康造成不良影響，業內專家強調，監管限值遠低於與危害相關的水平。

蘋果決定為法國的iPhone 12用戶發布軟件更新，旨在解決監管問題，促進恢復銷售。盡管蘋果對法國的輻射調查結果提出了質疑，但其舉措符合政府和監管機構的期望。如果蘋果不合作，法國就會威脅召回，而此次更新被視為是避免潛在召回的積極應對措施。

雖然由於蘋果推出了更新的機型，iPhone 12已無法直接從蘋果購買，但仍可從第三方零售商處購買。

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