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傳台積電通知供應商推遲交付晶片設備 以控成本

環球政經 10:00 2023/09/16

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《路透》引述消息人士報道，晶片製造商台積電（TSM）已指示包括ASML在內的主要供應商推遲交付高端晶片製造設備。

此舉被認為是為了控制成本，也反映了台積電對客戶需求前景的日益擔憂。

雖然供應商預計推遲交付只是短期行為，但這凸顯了台積電對晶片行業近期需求及其對供應鏈潛在影響的謹慎態度。

台積電未有回應傳聞。

半導體行業的整體表現受到手機、手提電腦、工業和汽車晶片等各細分市場需求低迷的影響。

台積電在亞利桑那州耗資400億美元建造的晶片工廠一直在為延期而苦苦掙扎，同時還面臨勞動力招聘和工會反對等方面的挑戰。

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撰文 : 林斯凱

晶片 台積電 美股 經濟

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