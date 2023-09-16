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美車廠罷工影響蔓延 工會擬恢復談判

環球政治 12:36 2023/09/16

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美國汽車聯合工會（UAW）發動史無前例的三大車廠集體罷工，造成立竿見影的影響，由於零件短缺，部分無參與罷工車廠的也受影響之際，工會表示會在周六重啟談判。

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福特（Ford）聲明指，其生產綫是環環相扣，意味UAW具針對性的罷工，會產生連鎖效應，影響未有罷工的廠房。

據報福特已通報600名無罷工的員工，周五不用上班，作暫時解僱；另外，因罷工造成零件短缺，通用汽車（General Motors）在堪薩斯州廠房的約2000員工，也有機會在下周停工。

工會領袖強調，並非要破壞經濟，而是劍指億萬富豪。工會與福特的談判代表透露，談判進度良好，但仍有很長的路要走。

工會主要訴求是分享更多利潤、較少的工作天數、改善退休金及要求在電動車轉型的路上保障工人。工會透期不滿部分「第二級（Tier Two）」員工待遇較差，部分人起薪已14年不變，要求同工同酬。

美國三大車廠工人首集體罷工 要求加薪4成【下一頁】

總統拜登（Joe Biden）形容，車廠已開出可觀方案（significant offer），但相信廠方仍有空間再進一步，指破紀錄的利潤意味合約方案也要有突破。

責任編輯：林建忠

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