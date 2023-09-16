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【資金流向】美經濟「軟著陸」憧憬升、股票基金上周吸資創18個月高　惟美銀Michael Hartnett：沽售機會將到

股市 11:34 2023/09/16

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【資金流向】美經濟「軟著陸」憧憬升、股票基金上周吸資創18個月高　惟美銀Michael Hartnett：沽售機會將到

美國經濟數據偏強令市場更憧憬「軟著陸」，投金流入股市，據美銀數據指，股票基金過去一周出現18個月以來最大流入。不過，美銀策略師Michael Hartnett反而認為，市場沽售的機會即將來到。

美國銀行引述EPFR Global 數據顯示，截至9月13日當周，全球股票基金吸資253億美元，創2022年3月以來最高水平。

在美國經濟重新出現樂觀情緒的情況下，Michael Hartnett和他的團隊反而更悲觀，指出「沒有什麼比貨幣市場基金今年迄今看到1萬億美元資金流入更能尖叫出『熊市已確定』」。他又指，現金和國債吸引了大量資金流入，該兩種資產類別都有望創下歷史新高。

Michael Hartnett認為，市場沽售的機會即將來到，指「我們相信更高意味更困難」，認為投資者要小心緊縮貨幣政策對經濟的滯後影響。

他指，市場可能會在首次出現負就業數據時反彈，但隨後可能會出現第二次負就業數據的暴跌。他認為，投資者應該做多已消化「硬著陸」的資產，因為其在經濟衰退中損失較小，若果沒有經濟衰退，上漲空間也很大，反之亦然，做空消化了沒有「硬著陸」的資產。

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編輯：袁諾曦

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