【中國監管】中證監嚴打A股違規減持　一間被拉、一間被罰半億人幣

內地兩家上市公司出現違規減持，遭中證監處罰，我樂家居（滬：603326）股東于範易及其一致行動人被揭發違規超額減持，處以3295萬元（人民幣，下同）罰款，並沒收其違法所得1653萬元；東方時尚駕駛學校（滬：603377）控股股東被揭減持340萬股後，於市場購回340萬股，被控涉嫌操縱市場而遭到逮捕。

東方時尚駕駛學校發布通告指，收到收到公司實際控制人、董事長徐雄先生家屬的通知，徐雄先生因涉嫌操縱證券市場罪，經上海市人民檢察院第一分院批准逮捕。公司已針對相關事項做了妥善安排，目前公司生產經營不受影響，各項工作有序開展。公司董事會及管理層將加強經營管理，確保公司經營活動的正常進行。

東方時尚駕駛學校的另一份通告指，投資公司 2023 年 8 月 30 日公告承諾的「盡快購回已減持的 340 萬股」，將通過自籌資金於 9 月 15 日前購回此部分減持的股份，若此部分股份購回涉及收益所得將全部歸上市公司所有。

另外，我樂家居股東于範易違規超額減持，中國證監會表示，堅決貫徹中央「要活躍資本市場，提振投資者信心」的決策部署，通過「速查速處、重罰重處，發現一起、查處一起」，進一步加大對違規減持行為的打擊力度。

中證監表示，于範易及其一致行動人無視法律法規和監管要求，公然違規減持本公司股票，性質嚴重、影響惡劣，應予嚴懲，處以3295萬元罰款，並沒收其違法所得1653萬元，總額共4948萬元。

當局續指，上市公司大股東、董監高違規減持股票，破壞市場誠信基礎，擾亂正常交易秩序，損害廣大中小股民利益，始終是當局監管執法重點，會進一步規範股份減持行為，引導上市公司大股東、實際控制人等主體共同維護健康市場生態。

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記者：伍鍵文