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工銀亞洲中環辦亞運會主題展　推「亞運全城賞」信用卡優惠

股市 23:33 2023/09/15

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中國工商銀行（亞洲）作為2023至2026年度中國香港代表團獨家金融機構夥伴，特別推出一系列打氣活動，全力支持中國香港運動員出戰即將舉行的杭州第19屆亞運會。中國工商銀行（亞洲）於中環分行舉辦「亞運會主題展覽」，展出由中國香港體育協會暨奧林匹克委員會（港協暨奧委會）借出的亞運會相關珍藏展品予公眾觀賞，當中包括亞運會火炬及中國香港代表團吉祥物「堅仔」3D擺設，帶領全城全情投入亞洲體壇盛事的熱烈氣氛。

為進一步推動全城亞運熱潮，本行聯同信和集團推出「亞運全城賞」，憑ICBC信用卡於信和集團旗下指定商場消費滿指定金額，可享高達450元「S現金券」奬賞，讓客戶在商場觀看亞運精彩賽事直播之餘盡享購物樂趣，齊齊為中國香港運動員加油打氣。
 
中國工商銀行（亞洲）主席兼執行董事劉亞干博士表示，中國工商銀行（亞洲）很榮幸成為杭州亞運會中國香港代表團獨家金融機構夥伴，致力以金融力量向中國香港運動員作出全方位的支援，並支持中國香港運動健兒登上高水平體育舞台，在祖國的土地上盡展潛能。

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