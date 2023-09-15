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名創優品去年度多賺1.7倍 毎股派末期息10.3美仙

股樓投資 23:49 2023/09/15

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名創優品(09896) 宣布，截至今年6月止全年純利17.6億元人民幣，按年升1.7倍。集團同時派發毎股末期息10.3美仙。單計第四季，純利5.39億元人民幣，按年升1.63倍。

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集團亦計劃在公開市場購回最多價值2億美元公司股份，表示相信於目前情況下進行股份購回將展現公司對其業務前景的信心，將為公司帶來裨益，並最終為公司股東創造價值。

去年度，集團於中國和海外市場的名創優品門店總數由截至2022年6月30 日的5,199家增加至截至2023年6月30日的5,791家，TOP TOY門店數量由截至 2022年6月30日的97家增加至截至2023年6月30日的118家。截至2023年6月30日止財政年度，集團產生的GMV總計約214億元人民幣。

展望本年度，在中國市場，集團將通過把握低線城市機遇，吸納更多新名創合夥人，拓展並升級門店網絡，進一步滲透已覆蓋的中國各大城市。 就海外市場而言，將會因地制宜，於每個市場採取不同的運營模式，進一步拓展門店網絡，並持續深耕北美、亞洲及歐洲等戰略市場。

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撰文 : 李尚毅

名創優品（09896） 港股

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