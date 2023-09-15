  • 25°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 00:01
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【杭州亞運】港隊派39人迎戰杭州亞運電競賽事　滙豐冠名贊助「HOY TV」Facebook專頁直播

股市 23:13 2023/09/15

分享：

分享：

【杭州亞運】港隊派39人迎戰杭州亞運電競賽事　滙豐冠名贊助「HOY TV」Facebook專頁直播

今屆杭州亞運首度將電競列入正式項目，本港共派出39人團隊參加7項遊戲賽事，代表隊於下周四（22日）出發。滙豐 （00005） 聯同中國香港體育協會、電競總會於數碼港本周五（15日）舉辦起航禮。賽事直播由滙豐鼎力支持，冠名贊助亞運香港獨家轉播商「HOY TV」的官方Facebook專頁直播多場杭州亞運的電競賽事，以及HOY手機應用程式重温精彩場次。

賽前舉辦一系列應援活動

滙豐指出，七項賽事項目均由重點賽事至決賽階段進行粵語轉播，見證共七面金牌誕生，並更針對不同賽事項目，邀請資深賽評，老星、阿生、Vincent，人氣直播主持HeiHei、BellaGor、資深遊戲選手Tse4、Saisak、廣東爆肥等。 

該行表示，將繼續推廣電競普及化、盛事化，栽培更多本地人才，帶動電競文化同產業長遠發展，未來該行亦會在賽前舉辦一系列應援活動，首個活動於9月23日於銅鑼灣及24日於尖沙咀舉辦。

滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹表示，該行一向不遺餘力支持體育盛事，非常榮幸能贊助是次廣東話評述網上直播，讓全港市民投入是次盛事。

今屆亞運電競項目將於9月24日至10月2日一連9日於杭州舉行。

尖沙咀 銅鑼灣 電競 港股 滙豐控股（00005）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

工銀亞洲中環辦亞運會主題展　推「亞運全城賞」信用卡優惠

下一篇文章

【恒指夜期+ADR】夜期跌111點　退守18000關（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點　外資力撑滙豐ADR（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點　外資力撑滙豐ADR（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌111點　退守18000關（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期跌111點　退守18000關（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【香港天氣】天文台改發黃雨警告　馬鞍山雨量曾超過100毫米（不斷更新）
【美股市況】消費信心遜預期　道指跌104點　納指跌1.1%　ARM轉跌，英偉達跌2%（不斷更新）
【美股市況】消費信心遜預期　道指跌104點　納指跌1.1%　ARM轉跌，英偉達跌2%（不斷更新）
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款