▲ 【杭州亞運】港隊派39人迎戰杭州亞運電競賽事 滙豐冠名贊助「HOY TV」Facebook專頁直播

今屆杭州亞運首度將電競列入正式項目，本港共派出39人團隊參加7項遊戲賽事，代表隊於下周四（22日）出發。滙豐 （00005） 聯同中國香港體育協會、電競總會於數碼港本周五（15日）舉辦起航禮。賽事直播由滙豐鼎力支持，冠名贊助亞運香港獨家轉播商「HOY TV」的官方Facebook專頁直播多場杭州亞運的電競賽事，以及HOY手機應用程式重温精彩場次。

賽前舉辦一系列應援活動

滙豐指出，七項賽事項目均由重點賽事至決賽階段進行粵語轉播，見證共七面金牌誕生，並更針對不同賽事項目，邀請資深賽評，老星、阿生、Vincent，人氣直播主持HeiHei、BellaGor、資深遊戲選手Tse4、Saisak、廣東爆肥等。

該行表示，將繼續推廣電競普及化、盛事化，栽培更多本地人才，帶動電競文化同產業長遠發展，未來該行亦會在賽前舉辦一系列應援活動，首個活動於9月23日於銅鑼灣及24日於尖沙咀舉辦。

滙豐香港區財富管理及個人銀行客戶及市場策劃主管許長虹表示，該行一向不遺餘力支持體育盛事，非常榮幸能贊助是次廣東話評述網上直播，讓全港市民投入是次盛事。

今屆亞運電競項目將於9月24日至10月2日一連9日於杭州舉行。