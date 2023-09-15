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【美國經濟】美國政府10月1日停擺？　麥卡錫發難：黨友可罷免他　摩通憂美債息爆升

股市 22:58 2023/09/15

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美國政府本月初正式要求國會通過一項短期融資方案，以避免政府在10月1日停擺，事件開啟與眾議院共和黨人在支出問題上的激烈鬥爭。共和黨強硬派議員更表示不能推動該法案，應該讓政府出現停擺，眾議院院長麥卡錫（Kevin McCarthy）甚至聲言，存分歧的議員有膽量的話可罷免他。

美國今年6月曾出現停擺危機，當時美國10年期債息曾在短短兩周內，抽升40個基點。近期債息亦再展升勢，最新升穿4.3厘，暫報4.32厘。

摩通指債息或出現非典型式上升

美國管理和預算辦公室（OMB）發言人早前表示，需要一項短期的持續性決議，將政府資金維持在目前的水平，同時繼續就長期撥款法案進行談判，否則聯邦政府的資金將於9月30日耗盡。如果不能就至少一項權宜支出措施達成一致，聯邦政府將在10月1日停擺。

摩根大通表示，鑑於以往類似情節中不存在目前的聯儲會緊縮貨幣政策立場，美國國債息率可能會在政府部門停擺前幾周出現非典型式上升。該行固定收益策略師Jay Barry指，雖然與債務上限危機不同，政府停擺不會破壞美國國債拍賣的時間表，也不會構成違約風險，但任何被認為缺乏治理能力的因素，都可能在未來幾周推高債息。

共和黨內部存分歧

麥卡錫周四（14日）與眾議院共和黨人舉行閉門會議時出現前述口角，反映出共和黨內部存在嚴重分歧，而且局勢變得越來越緊張。麥卡錫早前滿足了黨內保守派的訴求，對總統拜登發起彈劾調查。在強硬派共和黨人的阻撓下，眾議院周三（13日）甚至無法就軍隊開支撥款展開討論。

麥卡錫被記者詢問時不願透露談話細節。他說自己已經告訴國會議員，沒有人能從政府停擺中受惠，在政府獲得資金支持之前，眾議員不會在10月離開華盛頓。

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編輯：葉志偉

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