【宏觀術數@iM網欄】天有不測 談春牛圖之龍治水

上周剛談及「風調雨順」似應是地運昌隆的一個表徵，9月初起天公似不造美接連送來「黑雨」極端天氣，為本港的應變能力帶來些許考驗，據說其中一小時暴雨破了1884年以來的記錄，萬幸總算大扺安然步過，不如也藉此談下天氣物候預測。

古時中國以農立國，對氣候和節令變化對農耕畜牧都很重要，故此《通書（勝）》內容如「春牛圖」、「地母歌」等經常提及。記得去年底曾於本欄談癸卯流年「春牛圖」時提及預測雨水的「龍治水」，今年只有「一龍治水」，按照古代說法本應屬於雨水較稀少之年份，其時有想到及可以趁今年印證一下其準確性。流年《地母經》中亦云：「春夏雨雹多，秋冬缺雨水」似乎都和本港情況並不一樣。

惟「春牛圖」和「地母歌」所預測應該以中原地區為依歸，香港地處南隅一角未必能代表，至於對中原地區預測是否準確可以於年底作總結。

上圖：2023癸卯年春牛圖

剛好近日看到水務處的水塘至9月4日的存水量資料，真的是這個月下雨較多，而全年降雨又的確未及上年。去年2022壬寅年可是「八龍治水」年份應屬雨水較多年份。雖然至今狂下雨原來仍未能超過去年，但又似乎只差十分一左右及未算太多。事實上「龍治水」的計算方式較簡單，是以春節後多少天到達地支「辰」日，就如癸卯年就是年初一為庚辰日計算出來。就算《地母經》也只是60年循環方式按流年甲子去決定的，能否應付到不同循環周期的變化亦是值得考慮，但亦應有參考價值。

以事實作印證為術數徵驗的重要方法，明年2024年又如何？

2024年太歲甲辰，查閱「春牛圖」也是「一龍治水」的，再參考《地母歌》如下：

稻麻一半空，春夏遭淹沒，秋冬流不通，

魯地桑蠶好，吳邦穀不豐，桑葉末後貴，

相賀好天蟲，估買價例貴，雪凍在三冬

其中有云：「稻麻一半空，春夏遭淹沒，秋冬流不通……」亦是說秋冬雨水較少，但春夏間易有水災。其實按照中國氣候秋冬雨水較少，春夏較多屬於正常，但是否多到成災，引至農作物失收，便可留意明年發展。當中所言「吳邦」約有江蘇一帶，而魯地則為山東地區，惟現時農耕技術，以至天時氣候是否已有改變還是值得印證。

既然單以曆法周期有時難以準確預測氣候物產，古人又有否其他方式呢？

原本長期使用的二十四節氣當然仍為農耕以至生活參考，此外術數家也嘗會使用占術去作預測短時間的氣候變化。當中最為後世所津津樂道者可能是三國故事中的「孔明借東風」，與其說諸葛亮能借東風，術數人仕更相信是能占算天氣變化，並估計是以「奇門遁甲」或「六壬神數」作計算。可惜借東風的故事其實日在「三國演義」而並非正史「三國志」仍難以作實，甚至書中所提及的赤壁大戰或相關內容亦有歷史學家存疑。至於不同占候術或方式，在天文氣象先進發達的今日似乎也將會日漸式微。

下圖：2024年甲辰年春牛圖

作者_區日謙簡介： 術數家兼神秘學愛好者。致力於融會貫通多項術數如天星、玄空風水、紫微、八字、六壬、奇門等等，分析預測未來趨勢、經濟金融以至於流行文化等等，以期掌握先機, 運籌帷幄，決勝於千里以外。

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