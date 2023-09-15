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【美妝趨勢】復常增加外出　護理產品錄雙位數增長

商業 20:45 2023/09/15

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疫情期間人們減少出外，對美妝需求下降，復常後當然希重拾熱情。香港歐萊雅表示，上半年業績受惠於開關及旅遊復甦,香港市場的業務錄得強勁增長。

(左) 香港歐萊雅營運總監梁燁 (右)香港歐萊雅總裁暨董事總經理余寶珍


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香港自疫情放緩、社交活動恢復後，顧客對美妝產品的需求上升，市場回復樂觀。此外，該公司發現顧客對清潔及保濕產品需求持續上升，護理產品如面膜、潔面及卸妝產品產品均錄得雙位數字增幅。在新常態下，近年香港美妝出現5大趨勢。

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Skinification：是近年一個新興詞彙，泛指將臉部護膚產品的成份和效益，更廣泛地應用在美容、個人護理或化妝品。據該集團內部調查，香港消費者於疫情期間越來越注重 skinification。 

約 35%本港受訪者更喜歡選用添加護膚成份的化妝品，顯示消費者的護膚意識提升，更了解化妝品當中含有護膚成份的好處，亦認為混合式產品，有助建立天然保濕屏障及解決皮膚問題。該集團旗下品牌不少產品都有提供混合配方。如. YSL BEAUTÉ 高性能霧光氣墊粉底，採用 94%天然來源配方及護膚基底配方，能與肌膚完美貼合。

追求可持續美妝及背後成份：品牌採用「綠色科學」原則開發旗下品牌產品,當中包括使用可再生的植物、藏量豐富的礦物資源或透過循環過程獲取的材料，以及使用更環保的方法萃取原材料。 根據其內部於早前進行的研究指出，35% 香港受訪者表示他們會選用天然成份製造的護膚品。 在 2030 年前，歐萊雅旗下幾乎所有產品成分將會來自可再生資源。我們旗下品牌的皇牌產品亦有應用綠色科
學。

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強調個人化美妝體驗：在多元共融的世界下，彰顯個性以及對於表達自我的渴求，主導了現今和未來的美妝行業。根據《2023 年個人化美容全球市場報告》顯示，個人化美容市場規模龐大，全球市場年均複合增長率(CAGR) 將預計於 2027 年前達到 13.8%。香港歐萊雅在 2019 年推出了 SkinCeuticals Custom D.O.S.E.訂製精華，截至 2023 年 7 月的銷售量較去年同期上升逾 230%。

糅合科技於消費體驗：香港消費者尤其是年輕一代大量應用科技。香港歐萊雅認為必須善用科技提升購物體驗,增加與消費者的互動。據畢馬威的最新研究2發現，57% 香港受訪者認為自己精通使用手機及科技,當中逾 70% Z 世代最有信心，表示兩者都精通。 歐萊雅美妝科技方案不單應用於產品及服務，而且涵蓋線上、線下和消費者互動，滿足消費者在店鋪、家中，甚至是辦公室對科技的需求,提升整體顧客體驗。

YSL BEAUTÉ 去年的活動，就移師到虛擬 YSL BEAUTY ZONE,派對結合音樂與美容，建立首個 YSL BEAUTY METAVERSE 彩妝元宇宙派對。用家都可創建代表自己的虛擬人物，體驗虛擬線上商店、到訪互動遊戲專區，亦可利用虛擬 Modiface 技術試用 YSL 王牌產品。

關注品牌價值： 除關心產品本身，消費者亦愈來愈關注零售商的行為及業務模式，以及支持符合社會公益的品牌。畢馬威的最新研究顯示，65% 受訪香港消費者希望使用與自己擁有相同社會價值的品牌，55% 消費者期望品牌實踐可持續發展措施，尤其是在產品中使用環保包裝及可再生物料。

編輯：梁巧恩

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