【iPhone 15優惠】一文看清電訊商出機iPhone15優惠　SmarTone出機折扣最多1632元（不斷更新）

▲ 一文看清商戶認購iPhone15優惠（不斷更新）

蘋果公司（美：AAPL）iPhone 15 系列手機已接受預訂，不少電訊及商戶為吸引客戶，搶先公布iPhone 15系列折扣優惠，本網為各位讀者整合各商戶提供的著數優惠，並持續更新。

SmarTone：預訂iPhone 15系列折扣最多1632元、指定蘋果配件低至88折優惠

SmarTone推iPhone 15系列預訂優惠，客戶選用指定5G月費計劃上台、續約或升級，即可以低至88折優惠機價選購iPhone 15系列。視乎所選型號，買機上台與現有客戶均可享最少828元，最多1632元機價折扣。

月費計劃 238元 318元 398元 468元 698元 本地數據用量 42GB 110GB 180GB 220GB 330GB 上台/續約/升級優惠 91 折出機 88折出機 91 折購買指定配件 88折購買指定配件

其他優惠重點如下：

買機送12個月升級版雙面保護「SmarTone 爆芒換新」

指定Apple配件低至88折優惠

包漫遊數據優惠，無需換卡到埗即用即上網

已取得SmarT Pass的客戶，只需於預訂開始後首48小時內行使並落實訂購，可更快取機。

現有客戶續約或升級出機，再額外送Verbatim 67W快速充電器一個

與此同時，由周五（15日）晚上8時起，透過官網接受iPhone 15系列預訂，並下周五（22日）起，於門市及網上商店公開發售。已取得SmarT Pass的客戶，只需於預訂開始後首48小時內行使並落實訂購便可。

和記電訊：舊機「一換一」額外補貼1000元淨機折扣

3 香港推「一換一」額外補貼優惠，客戶只需選用月費指定5G月費計劃，再憑指定舊 iPhone型號，即可享有高達1000元的額外補貼，可用作扣減購買iPhone 15系列淨機價用途。現有客戶續約或升級至指定月費計劃，可享額外200元淨機折扣。

其他優惠重點如下：

800易賞錢積分

FASE 電話殼一個

網絡安全服務三選一： 防騙王、PIA VPN Pass、ZoneAlarm Extreme Security NextGen

CSL：指定上台買機平至少1000元、贈「inno3C」iPhone 15配件

香港電訊 （06823） 旗下CSL Mobile 宣布，csl 及1O1O客戶選用指定月費計劃，並購買全新iPhone 15系列手機，視乎所選型號，可享介乎1000至1800元的手機折扣優惠；又可享總值高達1094元、「inno3C」的iPhone 15配件，包括 無線充電板、無線充移動電源及 手機配件套裝。

由即日起，CSL Mobile接受iPhone 15系列及其他蘋果產品登記。

其他優惠重點如下（指定月費計劃）：

網上行 2500M 光纖入屋寬頻服務升級優惠；或1000M 光纖入屋寬頻服務

合約期内免費享用 Viu 升級會員服務

12 個月免費 SafetyNet 服務

csl 客戶 2000 Club 積分

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記者：伍鍵文