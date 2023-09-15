【航空復常】東航8月客運運力投入升99% 旅客周轉量升130%

東方航空（00670）公布，2023年8月公司客運運力投入（按可用座公里計）按年上升99.06%；旅客周轉量（按客運人公里計）同比上升130.44%。客座率為77.57%，按年上升10.56個百分點。2023年8月貨郵周轉量（按貨郵載運噸公里計）按年上升7.29%。

東航股價周五（15日）收報2.76元，跌0.4%，成交額755萬元。

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2023年8月，公司引進1架A320neo；退出2架客機，包括1架B737-700和1架B737-800。截至2023年8月末，公司合計運營781架飛機，其中自有飛機284架，融資租賃飛機269架，經營租賃飛機228架。

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記者：李兆明