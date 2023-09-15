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【國慶煙花】國慶煙花相隔5年維港再現 香港電訊6823及富衛保險贊助 活動預算1800萬元

股樓投資 17:56 2023/09/15

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相隔5年，國慶煙花將於下月1日晚上9時再次於維港上空展現。香港電訊(06823)及富衛保險宣布，將於今年國慶聯合贊助「HKT x FWD 2023年國慶煙花匯演」，於10月1日晚上9時在維港上空發放共31,888枚煙花，匯演歷時23分鐘，活動整體預算約1,800萬元。

 

【姜濤效應】 《我的天堂城市》電影台灣首映 姜糖赴台促經濟 西門町變「姜濤町」【見下頁】

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香港電訊集團董事總經理許漢卿表示，匯演響應政府香港夜繽紛活動，期望刺激夜間經濟，並向社區注入活力和生氣，以鞏固香港作為國際盛事之都的地位。

【姜濤演唱會】姜濤 Waves In My Sight 演唱會掀序幕 姜糖迫爆亞博館兼帶旺附近酒店生意【見下頁】

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記者：張以正

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