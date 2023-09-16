有盈退休：堅決不做收租公

過去幾年，出席不少投資分享會，除被追問買哪隻股票及退休理財策略外，最多人想知的是：「應否買樓收租？」有分析指每月有收入，有人代供樓，又可博升值！



每個人盤算不同。 筆者的答案，堅決說：「不！」

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投資價值不如以往

首先，過去十幾年，樓價「升到癲」，故政府才會被迫出辣招壓價。事實上，到了 2017 年，香港樓市已完全沒有投資價值。當時，筆者的預測樓價，是有跌無升，不僅會一跌，而是至少調整四成！即由平均呎價 1.6 萬元、1.7 萬元，直降至不到1 萬元，也不會停（現在開始見到了！ ），兼且要重付辣招稅，買樓投資完全沒有贏面。

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要留意的是，筆者講出以上觀點時，仍未有社會運動、疫情、加息潮、移民潮、俄烏戰爭等事件，而中美角力也沒有今天那樣尖銳！另一私人理由是， 筆者已退休，一切生活與投資，皆以悠閑、輕鬆及減壓為主。犯不着投資一些令自己精神緊張、擔心、失眠的「金融產品」。筆者不需要亦深知絕自己不會發達，故此，能夠安安穩穩「游水」到終點，已最理想。

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需要處理租屋事宜

買樓收租，試過應知，乃一項非常麻煩的操作。首先，過去 4 年，你買入一個住宅單位，樓價跌的機會大於升的機會（果然！）；加息的機會大於減息的機會（中！）。若果遇上租霸，可能拖欠租金，甚至不交付租金，即使租客交還單位，可能放下鎖匙便失蹤，走之前將單位變廢墟。



或許， 沒有到如此惡劣的地步，但有些租客可能當業主是「妹仔（僱人）」，辰時卯時叫你處理這些、處理那些，一時說冷氣機不凍，一時說廁渠堵塞，一時窗台說滲水。總之，當你是「七仔（便利店）」，要你 24 小時回應。老友啊！你可知筆者的時間寶貴過租客多少？



上 周 五（8 日 ）， 對於香港來說，更是災難性的。全港大量住宅單位因十號風球，加上黑雨，不單漏水，兼且造成樓宇結構問題，必須大維修才能解決。如此這般， 維修費至少需要10萬 元，兼且要照顧租客臨時住宿，「你話係咪要暈低呢？」



若果當收租公，大可以買優質收租股，何須虐待自己！

欄名：有盈退休

撰文：曾智華（Luke Sir） 一代資深傳媒人，前電台名嘴、監製、節目發展總監、財經專欄作者等。現職退休自由人，閒時寫作，飲食旅行嘆世界，笑談豐盛人生下半場。著有《有盈退休》、《快樂退休》、《拖住老婆去旅行》、《肥碌食住遊台中》

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責任編輯：陳詠妍



