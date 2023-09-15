【內房危機】遠洋：暫停支付所有境外債務 集中資源確保項目交付

遠洋集團（03377）公布，因流動性緊張情況，為促進整體債務管理，集團將暫停支付所有境外債務，直至整體重組及╱或延期解決方案獲得實施。

遠洋周五（15日）股價急跌12.1%，收報0.58元，成交額4億元。

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集團表示，現階段，正在不懈地努力，確保根據本集團已簽訂的預售安排交付已竣工的物業，並繼續其業務營運。

集團將集中一切必要資源，確保現有項目交付，加快在建物業及已竣工物業的銷售，穩定業務營運，保障購房者、合作夥伴及所有持份者的利益。此外，集團正在實施嚴格的降本增效措施，以提高營運效率。

此外，集團表示已委任華利安諾基（中國）有限公司為其財務顧問，並委任盛德律師事務所為其法律顧問，協助集團針對現有資本結構和流動性挑戰進行評估並制定最佳解決方案。

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記者：李兆明