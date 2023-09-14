【香港夜繽紛】星光大道與K11 MUSEA合辦文化海濱夜市 料中秋國慶黃金周銷售和人流升2-3成

為推動夜經濟，星光大道將與K11 MUSEA 合作，由9 月22 日起一連四個周五及周六晚，舉辦全港首個尖沙咀文化海濱市集「星光夜市Night Market by The Sea」。夜市將設置近30 個本地品牌的攤位，提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等。此外，K11 MUSEA 將舉辦新銳女藝術家王子平首個個人展覽，K11 MUSEA CEMENT 亦會舉辦NFT 藝術品AZUKI 期間限定Popup。

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同時，K11 MUSEA﹑K11 Art Mall 及THE FOREST 會於指定期間延長營業至晚上11 時，亦會在夜間消費時段，推出多項消費禮遇及舉行活動，預料中秋和國慶黃金周期間，整體銷售和人流會上升20%至30%。有關詳情如下：

K11 MUSEA K11 Art Mall THE FOREST 泊車、餐飲、消費及娛樂「三重驚喜禮遇」 「夜間優惠三重賞」 THE FOREST 主題市集 1. 9 月22 日至10 月14日期間的週五及週六（活動期間），延長營業至晚上11 時。 2. 活動期間的下午5時至11時，凡顧客消費滿500元，可享額外一小時泊車優惠及換領價值500元之餐飲、消費及娛樂禮遇。 3. 活動期間每天首十位消費滿十萬元之顧客，更可獲贈尊貴寓所K11 ARTUS寓館一晚住宿。 1. 9月22日至10月14日期間的週五及週六 （活動期間），延長 營業至晚上11時。 2. 活動期間晚上6時 後，顧客可憑任何消費獲贈價值50元之餐飲電子現金券。 3. 活動期間在IKEA任何消費可享10倍的K Dollar回贈。 4. 活動期間多間食肆推出買一送一優惠。 1. 即日起至10月2日逢星期四至星期日，延長營業至晚上11時。 2. THE FOREST 舉辦連串活動，其中主題市集會邀請本地單位進 行音樂表演，並設「adidas Originals Unbox Your TTOE」期間限定店及夜間工作坊。

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撰文：鄭日棱