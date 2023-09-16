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【香港夜繽紛】港鐵商場秋月市集開鑼　40個人氣品牌共迎中秋

商業 15:00 2023/09/16

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港鐵旗下德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城及大圍圍方，將為港人送上連串應節的特色主題活動及精選優惠。德福廣場及青衣城的「秋月豐饌市集」將率先為中秋佳節揭開序幕，雲集多個本地及海外食品及文創品牌，保證大家滿載而歸。

【香港夜繽紛】東薈城名店倉CLUB CG三周年大送三重連環驚喜

德福廣場及青衣城由即日至29日舉行「秋月豐饌市集」，邀得近40個本地及海外特色品牌參與，搜羅過百款中秋月餅、節日送禮精品、海味乾貨及應節甜食等。喜歡傳統口味可從香港榮華餅家、大同老餅家等攤位，挑選自用或送禮皆宜的心水月餅。另外桃桃商城聯乘天饌推出「香江花月懷舊飛行棋月餅禮盒」，與親朋戚友品嚐月餅之餘更可以暢玩飛行棋，一物二用，盡顯心意。

榴槤愛好者當然必試以貓山王果肉製成的十里榴香冰皮月餅，以及可可貝妮雪糕的貓山王榴槤冰皮月餅；來自澳門的過江龍 – 十月初五月餅，品牌除月餅外更有多達50多種的烘焙美食；主打台灣手信的台灣有禮，芋香酥皮讓你吃不停口！雲集過百個香港品牌的生活精品店「LOUDER」更首次參與市集，於德福廣場售賣包括本地烘焙店Le Patisserie Factory、Oh La La及雅月等受年輕人追捧的手工月餅及應節小食，無論送禮自用都合適，為親友送上佳節祝福。

德福廣場的多間食肆推出中秋限定套餐及早鳥優惠，佳節有美食相伴更是錦上添花。鍾情中式料理的可一試翡翠拉麵小籠包的中秋限定翡翠愛相聚6人套餐，以優惠價品嚐餐廳的精選京、川、滬菜式。喜歡日本菜當然要與親友共享牛角推出的佳節燒肉套餐，鐘情西餐亦可到Outback Steakhouse品嚐最新的頂級牛扒配龍蝦套餐，讓你與親友能於中秋佳節享受美食共度美好圓圓時光！

德福廣場、青衣城限定「秋月豐饌市集」

日期：    即日至9月29日（星期五）
時間：    上午11時至晚上9時
地點：    德福廣場 1 期地下展覽場地
             青衣城1期1樓中庭


港鐵商場免費派300萬夜間電子優惠券

為全力支持政府推動夜經濟，港鐵商場亦推出一系列的特色活動提升「夜消費」氣氛，當中包括「一Click即搶•愈夜愈精彩」，讓三五知己於晚上在多個港鐵商場繼續盡情吃喝消閒！港鐵商場於9月21日（星期四）將會特別推出「一Click即搶•愈夜愈精彩」活動，免費送出30,000張價值HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券，於有效日子內晚上9時後即可使用，以高達67折優惠讓各位夜貓無論聚餐、消閒及購物皆有著落！

「一Click即搶」獎賞舉行日期及時間名額
1.  HK$100港鐵商場指定類別電子優惠券 (超級市場除外)9月21日（星期四）中午12時正20,000
2.  HK$100港鐵商場餐飲食肆電子優惠券9月21日（星期四）中午12時正10,000

*每張電子優惠券消費滿HK$300可作HK$100使用。此電子優惠券須於2023年10月31日或之前使用並只適用於有效期内晚上9時後使用。

【香港夜繽紛】啤酒節及消費現金回贈　恒隆旗下商場連推夜消費活動

責任編輯：李智賢

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