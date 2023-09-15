▲ 【夜經濟】星光大道夥K11 MUSEA辦海濱夜市 料中秋國慶黃金周整體銷售和人流升兩至三成

K11集團公布，為推動夜經濟，星光大道與K11 MUSEA合作，於下周五（22日）起，一連四個周五及周六晚，舉辦尖沙咀文化海濱市集「星光夜市 Night Market by The Sea」，設置近30 個本地品牌的攤位，提供本土及不同族裔的手作精品和特色飲品小食等。

此外，三間商場（K11 MUSEA﹑K11 Art Mall 及 THE FOREST）將於指定期間延長營業至晚上11時，亦會在夜間消費時段，推出多項消費禮遇及舉行活動，料中秋和國慶黃金周期間，整體銷售和人流增加2至3成。

K11 MUSEA K11 Art Mall THE FOREST 9月22日至10月14日期間的周五及周六（活動期間），延長營業至晚上11時。 9月22日至10月14日期間的周五及周六（活動期間） ，延長營業至晚上11時。 即日起至10月2日，逢星期四至星期日，延長營業至晚上11時。 活動期間的下午5 時至11時，凡消費滿500元，可享額外一小時泊車優惠及換領價值500元之餐飲、消費及娛樂禮遇。 活動期間晚上6時後，可憑任何消費，獲贈價值50元之餐飲電子現金券。 舉辦主題市集會，邀請本地單位進行音樂表演，設 期間限定店及夜間工作坊。 活動期間每天首十位消費滿十萬元的顧客，更可獲贈贈K11 ARTUS 寓館一晚住宿 多間食肆推出買一送一優惠 -

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記者：伍鍵文