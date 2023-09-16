【創業兵團】戶戶送港區開國功臣夥Uber前高管　領軍設B2B批發平台

▲ Markato創辦人羅家聰（左）及李卓飛（右）分別曾於戶戶送和Uber擔任高管。

不少人在職涯高峰時，都會害怕失去、拒絕改變；但也有人會在工作做得順風順水的時候，把心一橫跳出舒適圈，挑戰自我。如把英國起家的外賣平台戶戶送（Deliveroo）帶來香港市場的開國功臣羅家聰（Brian），早前就選擇在公司業務發展穩定時離開，並夥Uber前高管李卓飛（Martin）另起爐灶，尋找另一個機遇。

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2015年，年僅27歲的Brian，是戶戶送香港市場的「開荒牛」。當年他率領團隊，由零開始做起，逐步堆砌香港業務發展。而在他的管理下，戶戶送現時更成為香港餐飲外送龍頭之一，可算是一大功臣，工作也做得順風順水。

然而，當攀登至職涯高峰時，Brian反而決定退下戰場，在2021年辭去工作。他日前接受本報專訪時直言，多年來一直都在工作中渡過，希望有個機會能夠休息一下。與此同時，他也盼望能夠跳出舒適圈，並跳出香港前往歐洲，尋找人生另一個意義。

接觸歐洲初創品牌 建立網絡

Brian笑指，當時其實對於未來的工作前景，並沒有抱持著太多的想法，「但在機緣巧合的情況下，接觸了許多歐洲初創品牌和企業，並建立了網絡。」他補充，與當地企業對企業（B2B）領域的初創聊天期間發現，原來對於歐洲初創品牌而言，要進軍亞洲市場並不容易，沒有足夠的人脈網絡及人力資源拓展；同時，亞洲零售商及買手要在亞洲以外採購新品牌，往往面對成本高昂、流程效率低、線下協作費時等的問題，便令他萌生進軍B2B批發市場的念頭。

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所以他於2022年回港後，便與前Uber亞洲團隊負責人Martin，聯手籌備創立網上採購平台「Markato」，並在今年7月起試營運。不過，再一次由零開始做起，對於有經驗Brian而言，原來都不是如此簡單和容易，他直言：「比以前壓力大很多！」他加以解釋，當時雖然是為戶戶送開闢香港市場，但其實公司已有一定的資源和資金幫助，而且已經有一套成熟的運作系統可參考，所以要憂慮的事情相對較少。

但是次真正是從頭開始，由建立一間公司、尋找投資者、籌集資金、與客戶溝通、到訪零售店鋪、到招聘人才，全都需要Brian和Martin親自去做。不過Brain又認為，親力親為才可以清楚知道，團隊在面臨不同的情況時，可以如何提供協助。他透露，有這樣的想法，其實與他在加入戶戶送前的一份工作有關。

獲成長機會 變得更有耐心

曾於麥肯錫擔任顧問的Brian，有次被委派負責處理跨國礦業公司客戶，而當時雖然他只是顧問的角色，但他依然選擇頻繁到印尼、澳洲等礦場去看採礦流程，並落場幫手，和礦工一起鏟泥。而那些礦工看到他親力親為的行動，就視他為一分子，向他傾訴了不少前線運作問題，他也透過體驗，知道問題所在，從而提供合適的建議。他強調，現時作為老闆，更加有應多了解員工的需要，

我要對他們負責任，因為他們都是我最重要的資產。

▲ 目前Markato團隊已有20人。羅家聰透露，接下來將加強工程、產品及業務發展方面的招聘力度。（受訪者提供圖片）

Brian又提及，是次對他而言又是另一個成長的機會，也變得更穩重，「我覺得自己對團隊，有變得更有耐心。」他表示，以往如果在推出一個新產品和服務後，沒有太大迴響，就會心急地向團隊施壓。但現時意識到如果一樣新服務或產品要落地，就一定要耐心，「不可能今日做的，明天就立刻有效果。就算即時沒有反應，也不代表是錯誤，畢竟客戶是需要時間消化。」他透露，目前平台試營運約1個月，已有逾200個主要來自美國、歐洲及澳洲的品牌進駐，Brian坦言，目前發展進度樂觀，有信心年底進駐品牌數量，能夠提升十倍，買家也可達到2,000名。

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記者：曾曉汶

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