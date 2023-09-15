【內房危機】惠譽降龍湖評級至「BBB-」　長期外幣發行人違約評級展望負面

惠譽評級將內房建築商龍湖集團 （00960） 的長期外幣發行人違約評級（IDR）、優先無擔保評級及其未償優先票據評級從「BBB」下調至「BBB-」，「BBB-」為投資級別最低級，僅垃圾級別僅一步之遙。IDR展望為負面。

惠譽指，評級下調反映龍湖近幾個月公司和行業銷售業績低於惠譽預期，惠譽認為這可能會削弱龍湖的現金生成和流動性緩衝。該評級機構相信，由於房地產市場的再次疲軟以及近期其他內地民營房地產開發商信貸事件的潛在蔓延效應，龍湖的無擔保融資渠道的正常化已被推遲。龍湖在短期內仍有能力繼續以新的在岸擔保借款來替代資本市場的到期借款，但惠譽認為，若不能拓寬其融資渠道（部分取決於銷售的穩定），可能會進一步損害其長期的財務靈活性。

負面展望反映惠譽認為，持續的銷售復甦和民營開發商融資渠道的最終正常化（這將有助龍湖避免其財務靈活性進一步受損）仍是不確定。

龍湖：獲惠譽確認投資級評級

龍湖回應指，惠譽發布最新的評級報告，確認龍湖的投資級評級。龍湖認為，內地房地產市場環境迎來重大好轉，近期多個主要城市宣布執行「認房不認貸」政策，央行、金監總局亦發布通知降低存量首套房貸利率，多重政策作用極大提振購房者信心。

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編輯：胡學能