【減印花稅】促進股票市場流動性專責小組召開第二次會議　聚焦短期可實施建議

港府早前宣布成立促進股票市場流動性專責小組，由證監會前主席、現任港交所 （00388） 董事唐家成擔任主席。消息指，專責小組於周五（15日）下午召開第二次會議，根據上次會議中有關影響股票流動性的分析，針對相關因素聚焦討論可以在短期內啟動或實施的建議，並就未來研究方向交換了意見。

在上周三（6日）舉行第一次會議後，小組相隔近10日再舉行第二次會議。唐家成表示，專責小組將加開會議，進一步討論短期建議的細節，以期在10月25日施政報告公布前盡早向行政長官提交詳細建議。小組正在研究所有可能有助於提高流動性的因素，不排除下調印花稅。

在提交短期建議後，專責小組將重點討論提升香港股市競爭力的整體方向和中長期建議，並向行政長官提交最終報告。

隨著內地下調股票印花稅，市場一直憧憬本港有機會跟隨，但至今仍未聞樓梯響，令資金對港股前景存不確定性，入市信心亦有所卻步。

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編輯：葉志偉