男子披垃圾袋紐約時裝周行騷 台下觀眾唔知係惡作劇（有片）

外國一名YouTuber近日闖進紐約時裝周舞台搗亂，他離奇身披透明膠袋加浴帽登上天橋行騷。但台下觀眾竟分辨不出男子並非正式模特兒，直至現場保安將他趕下舞台才恍然大悟。

酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢 【下一頁】

這名YouTuber名為Fred Beyer，過往經常在平台上載各種惡作劇影片，擁有近30萬訂閱者。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

從網絡流傳影片可見，男子頭戴浴帽，上半身僅披著透明垃圾袋當作上衣，搭配粉橙色短褲。

An imposter wearing a trash bag walked the runway at New York City Fashion Week.



The crowd couldn't tell the difference between a trash bag man and the other models.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zYiAV9dkpk — Lydia Formichella (@MAGAlydiafree) September 13, 2023

Fred Beyer走貓步時一路都昂首闊步，台下觀眾神色未見異樣。直至走到天橋前方，一名保安才衝上前趕走Fred Beyer，觀眾才得悉此人並非模特兒。

印度女學生遭警車撞死 接報美警笑死者價值有限捱轟 【下一頁】

部分網民留言諷刺時尚界，稱直至保安上前阻止之前，自己都不覺得Fred Beyer的存在為不合時宜。更有人直言Fred Beyer此舉，證明了時尚潮流是多麼荒謬。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲