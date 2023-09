男子披垃圾袋紐約時裝周行騷 台下觀眾唔知係惡作劇（有片）

外國一名YouTuber近日闖進紐約時裝周舞台搗亂,他離奇身披透明膠袋加浴帽登上天橋行騷。但台下觀眾竟分辨不出男子並非正式模特兒,直至現場保安將他趕下舞台才恍然大悟。

這名YouTuber名為Fred Beyer,過往經常在平台上載各種惡作劇影片,擁有近30萬訂閱者。

從網絡流傳影片可見,男子頭戴浴帽,上半身僅披著透明垃圾袋當作上衣,搭配粉橙色短褲。

An imposter wearing a trash bag walked the runway at New York City Fashion Week.



The crowd couldn't tell the difference between a trash bag man and the other models.

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/zYiAV9dkpk