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男子披垃圾袋紐約時裝周行騷 台下觀眾唔知係惡作劇（有片）

環球社會熱點 08:05 2023/09/16

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外國一名YouTuber近日闖進紐約時裝周舞台搗亂，他離奇身披透明膠袋加浴帽登上天橋行騷。但台下觀眾竟分辨不出男子並非正式模特兒，直至現場保安將他趕下舞台才恍然大悟。

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這名YouTuber名為Fred Beyer，過往經常在平台上載各種惡作劇影片，擁有近30萬訂閱者。

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從網絡流傳影片可見，男子頭戴浴帽，上半身僅披著透明垃圾袋當作上衣，搭配粉橙色短褲。

Fred Beyer走貓步時一路都昂首闊步，台下觀眾神色未見異樣。直至走到天橋前方，一名保安才衝上前趕走Fred Beyer，觀眾才得悉此人並非模特兒。

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部分網民留言諷刺時尚界，稱直至保安上前阻止之前，自己都不覺得Fred Beyer的存在為不合時宜。更有人直言Fred Beyer此舉，證明了時尚潮流是多麼荒謬。

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責任編輯：鄭錦玲

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