【帶你睇盤】大角咀柏景灣配套齊　兩房叫價880萬

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奧運站一帶屋苑向來受用家歡迎。今次利嘉閣介乎屋苑為柏景灣。屋苑最大賣點是鄰近大型商場奧海城，生活配套齊全，而且奧運站及巴士總站，四通八達。
放盤單位為柏景灣6座中層H室，實用面積449平方呎，兩房間隔，現叫價880萬元（最後更新日期：9月15日）。
|放盤單位
|柏景灣6座中層H室（物業編號：BP88872655）
|實用面積
|449平方呎
|間隔
|兩房
|叫價
|880萬元（最後更新日期：9月15日）
|賣點
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撰文 : 黃卓賢