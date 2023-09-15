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【帶你睇盤】大角咀柏景灣配套齊　兩房叫價880萬

股樓投資 20:40 2023/09/15

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奧運站一帶屋苑向來受用家歡迎。今次利嘉閣介乎屋苑為柏景灣。屋苑最大賣點是鄰近大型商場奧海城，生活配套齊全，而且奧運站及巴士總站，四通八達。

放盤單位為柏景灣6座中層H室，實用面積449平方呎，兩房間隔，現叫價880萬元（最後更新日期：9月15日）。

放盤單位柏景灣6座中層H室（物業編號：BP88872655）
實用面積449平方呎
間隔兩房
叫價880萬元（最後更新日期：9月15日）
賣點
  • 開積四正，間隔實用。
  • 地理位置優越，於九龍市區核心地段。
  • 鄰近奧運港鐵站及巴士總站，四通八達。
  • 豪華會所，設備齊全。
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【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合
https://imoney.hket.com/article/3612075

黃國英專訪80分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325 

以上放盤的詳情，請click入以下連結聯絡有關代理︰ 

https://bit.ly/48dHzPN

註︰ 

以上資料由利嘉閣地產提供，放盤叫價及詳細情況以該行網站為準。  

投資涉及風險，讀者投資前務請運用個人獨立思考作出決策。對於任何資料錯誤或因此招致損失，一概與《iMoney智富雜誌》、編者及作者無關。

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撰文 : 黃卓賢

柏景灣 奧運站 利嘉閣 私人屋苑 二手市場

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