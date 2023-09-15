【帶你睇盤】大角咀柏景灣配套齊　兩房叫價880萬

奧運站一帶屋苑向來受用家歡迎。今次利嘉閣介乎屋苑為柏景灣。屋苑最大賣點是鄰近大型商場奧海城，生活配套齊全，而且奧運站及巴士總站，四通八達。

放盤單位為柏景灣6座中層H室，實用面積449平方呎，兩房間隔，現叫價880萬元（最後更新日期：9月15日）。

放盤單位 柏景灣6座中層H室（物業編號：BP88872655） 實用面積 449平方呎 間隔 兩房 叫價 880萬元（最後更新日期：9月15日） 賣點 開積四正，間隔實用。

地理位置優越，於九龍市區核心地段。

鄰近奧運港鐵站及巴士總站，四通八達。

豪華會所，設備齊全。

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