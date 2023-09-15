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【玄人‧峰語@iM網欄】玄在其中 由觸機角度去看香港前景

名人薈萃 21:07 2023/09/15

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不懂風水的人都聽過，九運最佳的風水地理結構是「南山北水」。由於風水也是源生於陰陽五行，首重平衡，因此學理上仍離不閞旺要壓抑，弱要生扶的道理。現在世運將完全進入下元九運，而在後天八卦中，九紫離火是九運的當元旺星，而其先天位置處於正南方離宮，因此南方在九運屬當旺方位，那末就要壓抑了。反之，對宮的北方坎宮，就屬於弱方，那就要生扶。在風水學理上，要抑壓旺氣，其實不用刻意搞什麼東西，只要旺方見實體(如山、大廈等)就收抑壓之效；反之，北方之弱方就要見動態(如流水、海洋)，以動態之氣由弱轉旺。

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合【下一頁

同場加映：【青姐話】有國策  有辦法？

青姐話

香港的地理環境是北山南水，與九運的最佳風水格局有所背馳，現在政府大搞北部都會區發展，人為上做了北方動土以旺弱方，但始終是人為工程，不及先天大局存在的優勝，風水格局上打了折扣。幸好是香港東方及東南方仍有見水，格局上可略補九運中香港北山南水的不足。

另外，早前百年難得一遇的雨災，令香港不少地方如臨澤國，不少朋友都問我有甚麼啟示。平心而論，香港向來都是福地，世界上到處可見的天災地劫，作為香港人都鮮有遇到。然而，在玄學角度而言，一般的天災我都只視為大自然現象，沒有甚麼特別，但近來風災、雨災引發淺水灣向海觀音的崩頭、黃大仙區水浸，我多少也會視為一種觸機，也是一種警世之示。如果以我的解讀，我會視為我們將要面對更多的歷練，再不是過去像「塘邊鶴」一樣，只當觀眾而已。

【足本重溫】黃國英專訪80分鐘足本播放【下一頁

當然，一個地區的成敗，不可全賴風水，也不能單看觸機，人為因素的影響絕不可少，這也是我們不時說的「人和」，而香港之所以走到今日的境地，「人和」佔上重要的比例，只是事情過去，當局者只是當無事發生而已。一如之前所言，香港一步步邁向「古都洛陽」，某程度是因為很多人都認為香港太多昔日的光輝，要成功一定要走回頭路。我不反對好東西、好事情可以參考，但過程分清楚甚麼是主菜、甚麼是配菜，如果搞到事情是「妹仔大過主人婆」而失去了主軸的運行，最終只會繼續走下坡去。

香港有一個優點就是底子夠厚，可以捱過不少風浪，但厚底子卻是一柄雙刃劍，可以將很多潛藏的問題被忽視，以為就此可以過關，令人忽視它的後遺症。事實上，香港過去二十年搞過很東南西北港，但基本無一樣可以成功，最終也是靠主軸產業如金融、地產、貿易支撐大局。現在我們面對是主軸產業走進困局，老本卻不斷燃燒，而新的接力產業未見上力局面，我們何去何從……?

後記：上文提到的雨災，我們見到不少畫面是水浸到胸口，距離眼部的位置不遠了……

同場加映：【溫股知新】港股望回穩  政策繼續等

溫股知新

作者_奇峰簡介：

羅奇峰，理工大學市場學系一級榮譽畢業生，研習玄學十數寒暑，主修子平八字、七政四餘、六壬神數、玄空飛星、三元地理等算命風水學理。羅氏曾為雜誌《直通車》「玄來咁易」專欄之主筆，亦在各大媒體擔任客席主講嘉賓，與大眾分享玄學心得。

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撰文 : 羅奇峰

欄名 : 玄人‧峰語

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