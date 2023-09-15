【內房危機】恒大人壽嚴重資不抵債　遭太平人壽等接管

據《中國銀行保險報》引述國家金融監督管理總局深圳監管局負責人表示，恒大人壽嚴重資不抵債，依據《中華人民共和國保險法》及相關監管制度規定，監管部門已對其實施貼身監管並開展風險處置，目前公司經營穩定。

報道指，由中國保險保障基金有限責任公司、廣東省、深圳市和重慶市地方國有企業及太平人壽保險有限公司共同設立的海港人壽保險股份有限公司已開業，並依法受讓恒大人壽資產負債，承接機構網點及人員，全面履行保險合同義務，切實保護保險消費者及各有關方面合法權益。

據國家金融監督管理總局網頁公布，同意籌建海港人壽保險股份有限公司的批覆，以及同意海港人壽保險股份有限公司及其分支機構開業的批覆。

隨後，國家金融監管總局深圳監管局官網公布了同意恒大人壽向海港人壽轉讓保險業務的批覆，海港人壽、恒大人壽分別發布保險業務轉讓的公告。全國性國有保險公司海港人壽正式宣告成立，並全盤接手恒大人壽包括保單在內的資產負債。

中國恒大昨跌10.1%，收報0.62元，成交1.4億元。

彭博6月底引述消息稱，中國恒大 （03333） 計劃將其保險業務出售予一家國有公司，當時報道指，深圳一家尚未明確的國有實體將接手恒大人壽保險公司。

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編輯：胡學能