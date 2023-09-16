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【科技一周回顧】Apple華為爭相推新手機　數碼港資料外洩

12:00 2023/09/16

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

蘋果（Apple）發布會在全球矚目的情況下正式揭幕，蘋果行政總裁Tim Cook開場率先宣布，將會帶來兩款全新產品，包括採用全新S9處理器的Apple Watch Series 9，以及全新iPhone 15系列。

>>>【iPhone 15預購】蘋果iPhone 15系列今晚8點開放預售　官網商店暫時關閉（不斷更新）

>>>【iPhone 12輻射風波】被指控iPhone 12電磁波超標　Apple：符合全球輻射法規和標準

>>>【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購

>>>【Apple發布會2023】iCloud+添新方案　提供6TB和12TB儲存容量

>>>【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗證碼

2/【華為回歸】一文看清華為新機　為何成為全球焦點？

華為在過去數年面對美國的5G技術及芯片限制，削弱了生產5G手機的能力，一度淡出智能手機市場。可是在上月底開始，華為在未有舉行發布會之下，先後推出華為Mate 60 ProMate 60 Pro+等多款新手機，引起全球關注。

>>>【華為發力】推出HUAWEI WATCH GT 4 系列　續航力最高14天(多圖)

>>>【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價比原價高出過萬

>>>【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起

>>>【手機大戰】華為搶閘推新機　IDC分析師：為蘋果帶來無形壓力

3/【黑客入侵】數碼港資料再被放上暗網　專家促成立委員會處理

香港數碼港被黑客組織Trigona攻擊，上周己公開聲稱取得超過400GB數據，而數碼港亦承認，遭未經授權的第三方入侵部分電腦系統，並已報警處理及向執法部門尋求協助。

>>>【網絡安全】數碼港遭黑客攻擊　HKCERT籲機構及市民加強網絡保安戒備

4/【WhatsApp頻道】香港終於開通　管理員及訂閱者資料互不相通保私隱

網上平台愈來愈多，用家想集中與志同道合人士交流，商家更想與客戶保持聯繫，WhatsApp較早前推出了頻道(Channel)功能，管理員可單向廣播，傳送文字、照片、影片、貼圖和進行投票。

>>>【WhatsApp更新】WhatsApp擬開發跨平台訊息功能　配合歐盟新法案

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