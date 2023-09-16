【科技一周回顧】Apple華為爭相推新手機　數碼港資料外洩

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場 iPhone 15最平6,899港元入手 周五晚起預售（不斷更新）

蘋果（Apple）發布會在全球矚目的情況下正式揭幕，蘋果行政總裁Tim Cook開場率先宣布，將會帶來兩款全新產品，包括採用全新S9處理器的Apple Watch Series 9，以及全新iPhone 15系列。

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2/【華為回歸】一文看清華為新機 為何成為全球焦點？

華為在過去數年面對美國的5G技術及芯片限制，削弱了生產5G手機的能力，一度淡出智能手機市場。可是在上月底開始，華為在未有舉行發布會之下，先後推出華為Mate 60 ProMate 60 Pro+等多款新手機，引起全球關注。

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3/【黑客入侵】數碼港資料再被放上暗網 專家促成立委員會處理

香港數碼港被黑客組織Trigona攻擊，上周己公開聲稱取得超過400GB數據，而數碼港亦承認，遭未經授權的第三方入侵部分電腦系統，並已報警處理及向執法部門尋求協助。

>>>【網絡安全】數碼港遭黑客攻擊 HKCERT籲機構及市民加強網絡保安戒備

4/【WhatsApp頻道】香港終於開通 管理員及訂閱者資料互不相通保私隱

網上平台愈來愈多，用家想集中與志同道合人士交流，商家更想與客戶保持聯繫，WhatsApp較早前推出了頻道(Channel)功能，管理員可單向廣播，傳送文字、照片、影片、貼圖和進行投票。

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