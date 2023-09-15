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酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢

環球社會熱點 18:07 2023/09/15

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哥倫比亞酒廠Dictador本月宣布，聘請由香港初創企業Hanson Robotics研發的人工智能（AI）機械人Mika，擔任該公司行政總裁（CEO）。Mika不會全面取代真人，但她指自己可全天候決策是一大優勢。

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Hanson Robotics開發的另一款AI機械人Sophia，2017年已獲沙特阿拉伯頒發公民身份。根據Dictador官方網站，Mika為Sophia的進化版本。

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  • 她除了加入公司董事會，也會負責公司旗下的Arthouse Spirits DAO等多個項目。
    Mika現時也會負責物色藝術家來設計定製酒樽等工作。
    • +2

    Mika為全球首位女性機械人擔任行政總裁，她除了加入公司董事會，也會負責公司旗下的Arthouse Spirits DAO等多個項目。

    Dictador最初安排Mika為高端收藏系列冧酒尋找潛在客戶，不過Mika現時也會負責物色藝術家來設計定製酒樽等工作。

    拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控 【下一頁】

    Mika曾接受外媒專訪，她認為其一大優勢為可以全天候作決策。她的決策過程依靠廣泛數據分析，因此不存在個人偏見，確保能作出公正的戰略選擇。

    不過該公司強調，人類管理層團隊仍負責公司最重大決策，而招聘和解僱等行動仍屬重大決策，不屬於AI機械人的職權範圍內。

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    責任編輯：鄭錦玲

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