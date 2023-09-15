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【港元定存】港元半年定存最高4.7厘 符條件即賺息逾萬元

Hot Talk 18:21 2023/09/15

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本周中銀緊跟滙豐加港元定存息

綠債殺埋身，適逢拆息抽高，本周10間港銀鬥加不同存期的港元定期存款息，包括中銀香港（02388）、渣打香港（02888）、以及今天（9月15日）大新（02356）突推半年破頂息等；專家料大小行鬥搶季結錢，令加息吸存戰升温。

已屆9月中，全周共13間銀行調整定存息，當中10加兩減，扭轉上周13行鬥劈息；大眾銀行照舊加完又減。

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■10大小行追隨滙豐加定存息 中銀息率追貼龍頭發鈔行

本周搶存戰焦點落在發鈔行輪流鬥加，中銀香港調升3個月0.5厘至重上4厘關，半年更勁加0.6厘至4.2厘，息率追貼滙豐；市料大行主要追落後，似拉近跟中小行的距離，畢竟3個月高息王現為6.6厘，半年最高為4.7厘。

這是中銀自8月5日出招以來，相隔個半月再加息。自從滙豐上周五（8日）黑雨休市日突率先加息後，至今已有10間大小銀行跟加，包括大新突推半年4.7厘創新高息率、信銀國際一周兩連加、建行亞洲更4連加等。

■下周後市受3因素主宰︰綠債銷情、儲局議息結果、季結前拆息走勢

展望9月下半場的定存市況，主要受3大因素主宰︰

（1）綠債：下周一（9月18日）涉資150億元綠債正式開售，墊底息加至4.75厘，高過1年定存0.3厘，料港銀須加息迎戰。

（2）議息結果：全球聚焦下周四(21日)聯儲局是否凍息，以及主席鮑威爾對息率的前瞻指引。渣打香港財富管理首席投資辦公室高級投資策略師陳正犖對媒體說，盡管近期油價高企，但仍料儲局於9月及11月皆按兵不動。

（3）拆息走向：1個月拆息8連升至突破5厘，市料定存息由現時至本月底季結前仍高企，加息搶存戰延至10月初的長假過後。

本周有變化的定存息

銀行定期存款利率(厘)
3個月半年7個月1年
花旗   3.54
(+0.41)
渣打3.7
(+0.3)		   
上商 3.93
(+0.15)		  
滙立  新推
4		 
富融 4.2
(+0.2)		  
中銀香港 4.2
(+0.6)		  
星展   4.25
(-0.05)
大眾財務 4.35
(-0.15)		 4.35
(-0.15)
東亞4.4
(+0.2)		   
招商永隆   4.45
(-0.05)
信銀國際4.65
(+0.3)		   
大新 4.7
(+0.2)		  
建行亞洲4.75
(+0.15)		   
註：只列最高息，最終息率以銀行公布為準
  • 高息榜：
  • 7天：建行亞洲13.8厘，晉級為全新「貴賓晉裕」客戶(戶口每日平均結餘500萬元)、又或「貴賓理財」客(每日結餘100萬元)；再成功認購50萬元的指定投資理財產品(債券、基金或結構性產品)；如以門檻50萬元計，速賺1323元利息，至9月底
  • 1個月：匯立10厘，推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶由8月28日至9月11日在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元；再於9月12日到17日以4萬元新資金，開立1個月定期存款享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，賺息16400元
    滙豐(HSBC)旗下「交易薈」10厘，屬於股票獎勵計劃的迎新賞，再做定存獲額外獎賞；以存款上限400萬元計，賺息逾3萬元
  • 3個月：眾安(ZA Bank)迎新獎賞6.6厘。新客透過現有用戶的邀請推廣碼成功開戶(包括港人及訪港旅客)，獲4.39厘加息券1張，計及基本利率2.21厘，以上限5萬元，賺息800元；優惠剛延至9月19日
  • 半年：大新4.7厘
  • 1年：招商永隆4.45厘
  • 兩年：匯立4.2厘

論盡息王爭霸戰，1年期因大眾財務狠削0.15厘至4.35厘，失落冠軍榜；招商永隆微減0.05厘至4.45厘，遂獨霸榜首。半年期方面，大新突擊加至4.7厘，拋離富邦及大眾銀行而居首，大新的門檻為10萬元，附帶條件須全新VIP客(每天維持理財總值100萬元)；如以存款上限50萬元計，穩袋逾1.17萬元利息。

發鈔行搶季結錢  中銀傳向理財客額外加息0.1厘  渣打據報向特選客推1年4.6厘

檢視大行的高息榜，中銀加一般客戶的3個月及半年定存息，但市傳這中資大行向理財戶額外加0.1厘，令3個月報4.1厘、半年4.3厘。渣打調升3個月網上優惠0.3厘到3.7厘，惟市傳其向特選客推4.15厘、半年4.4厘及1年4.6厘。

  • 比拼4大行(以公開牌價息率比較)
  • 7天：恒生10.9厘、中銀及渣打10厘、滙豐9厘
  • 3個月：中銀及滙豐4厘、渣打3.7厘、恒生3.5厘
  • 半年期：中銀及滙豐4.2厘、渣打3.8厘、恒生3.5厘
  • 1年期：中銀及渣打3.4厘、恒生3.1厘

匯立取消半年3.9厘  富融加6個月至4.2厘

那邊廂，檢視虛銀，本周僅兩行發功，包括富融(Fusion Bank)提高半年0.2厘至4.2厘，匯立新推7個月4厘，卻把半年3.9厘下架。

  • 比拼虛銀長短息王：
  • 1個月：匯立買基金做定存享10厘(至9月17日)
  • 3個月：眾安6.6厘迎新獎賞(至9月19日)
  • 半年期：富融4.2厘
  • 9個月：天星3.1厘
  • 1年期：PAOB4.3厘，險勝匯立4.2厘，Mox及富融的4厘，livi bank報3.4厘；天星的3.1厘、眾安的3.01厘
  • 18個月及兩年：匯立4.2厘

順帶一提，眾安逢周二推加息券至10月底。

最後提醒，虛銀匯立(WeLaB Bank)1個月10厘息倒數，新推Go Wealth x Go Save快閃優惠，存戶須於9月11日或之前在智動投資顧問達指定金額，至少買基金2萬元；這投資着數的限期已過。

至於再做定存享優惠，亦須於17日或之前以4萬元新資金，開立1個月定期存款享10厘息。如斥100萬元新錢掃基金，以定存上限200萬元計，賺息16,400元。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君
 

 



 

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