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印度個人奢侈品市場未來或按年增長近12% 眾多奢侈品公司入駐孟買新購物中心

環球政經 18:08 2023/09/15

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Gucci（ KER）、Cartier（CFR）和Louis Vuitton（LVMH）等品牌將在印度富豪安巴尼（Mukesh Ambani）的孟買新購物中心Jio World Plaza租約，其可能在今年開業，奢侈品公司和信實工業（Reliance Industries）正尋求從強勁的經濟增長和百萬富翁人數的迅速增加中獲利。

Reliance尚未披露租戶的詳細信息，但房地產分析公司CRE Matrix提供的租賃文件顯示，Burberry（BRBY）以及LV、Kering（PRTP）和歷峰集團（(ADR）旗下的多個品牌已同意在該購物中心租用商舖，並與Reliance分享每月淨收入的4%至12%。

印度 Anarock Retail 公司首席執行官 Anuj Kejriwal 說：「奢侈品牌在印度一直在努力尋找優質的零售空間，許多品牌被迫在豪華酒店開設第一家分店。這些品牌現在正在尋找有意義的存在。」

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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LV的 Jio World Plaza 店佔地近 700 平方米（7500 平方英尺），將是其在印度四家分店中最寬敞的一家。Cartier的新店將是其在印度的第二家分店，Dior的新店將是其在印度的第三家分店。

為了確保購物中心保持其奢侈品吸引力，租賃協議（如Dior的租賃協議）包含一項條款，即如果包括Gucci、Cartier、Bulgari和Tiffany在內的10 個奢侈品牌中至少有4 個品牌在6 個月內沒有在購物中心開設自己的分店，則Dior有權獲得25% 的租金減免。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

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房地產諮詢公司萊坊（Knight Frank）預計，隨著經濟的持續增長，到 2026 年，印度將擁有 140 萬名百萬富翁，比 2021 年增加 77%。

歐睿信息諮詢公司（Euromonitor）預計，2022-2026 年印度的個人奢侈品市場將每年增長近12%，達到近50 億美元，印度的增長與中國經濟的放緩形成鮮明對比，中國對名牌產品的需求多年來一直推動著奢侈品公司的銷售增長。

歐睿信息諮詢公司（Euromonitor）的數據顯示，截至 2026 年的四年內，中國個人奢侈品市場將平均增長 11.5%，達到 1,070 億美元。

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記者：張瑋婷

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