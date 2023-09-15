親子潮玩「瑜一 ‧ 圓逸秋意 JOY IN ONE」 1.5 米巨型玉兔燈籠打卡熱點 節慶假期舉辦 4 大免費主題活動 

由華懋集團及港鐵公司傾力打造港鐵何文田站首個上蓋大型住宅項目「瑜一」(IN ONE)，為迎接中秋佳節及國慶長假期，將於 9 月 23 日、24 日及 30 日，以及 10 月 1 日，連續兩個周末假期，於荃灣如心廣場一期 5 樓展銷廳，下午三時至六時，舉辦「圓逸秋意 JOY IN ONE」一系列期間限定活動，參加者可免費參與製作「月餅造型手工蠟燭」、「環保大豆蠟月亮燈籠」、「苔玉盆景」，以及「環保年輪手繪杯墊」。此外，由 9 月 12 日至 10 月 8 日期間，更有逾 1.5 米巨型玉兔燈籠登陸「瑜一」(IN ONE) 售樓處，打造中秋主題打卡佈置， 一家大小一同感受濃厚節日氣氛。

「瑜一 ‧ 圓逸秋意 JOY IN ONE」4 大主題活動

日期: 9 月 23, 24, 30 日, 10 月 1 日

時間: 3pm-6pm

地點: 荃灣如心廣場一期 5 樓展銷廳

9 月 12 日至 10 月 8 日期間，逾 1.5 米巨型玉兔燈籠登陸「瑜一」(IN ONE) 展銷廳，打造中秋主題打卡佈置，連同 4 大主題活動，感受濃厚節日氣氛。

免費手作活動詳情如下：

月餅造型手工蠟燭

日期：2023 年 9 月 23 日

時間：下午 3 時至 6 時

報名方法：先到先得月餅模原來可以拿來做月餅造型的蠟燭，不但可以廢物利用，而且還可以延長節日氣氛！

環保大豆蠟月亮燈籠

日期：2023 年 9 月 24 日

時間：下午 3 時至 6 時

報名方法：先到先得大豆蠟由天然純植物大豆提煉，非常環保；幻彩月亮燈籠做法簡單，在家長協助下，即使小朋友也能輕鬆完成獨特作品。

苔玉盆景

日期：2023 年 9 月 30 日

時間：下午 3 時至 6 時

報名方法：先到先得苔玉是一種由盆景演變而來的古老日本藝術。細小精緻的苔玉由多種植物拼砌而成， 放在家中及辦公室，有一種被治癒的感覺！

環保年輪手繪杯墊

日期：2023 年 10 月 1 日

時間：下午 3 時至 6 時

報名方法：先到先得以環保年輪制作手繪杯墊，發揮創意之餘，亦透過活動中的協作過程，增加親子互動。

(特約)