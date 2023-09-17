【綠債2023】綠債周一開賣　5大秘笈你要知

第2批零售綠色債券將於周一（9月18日）正式推售，兩間券商已約有360名意向客有意入票，吸金逾3,500萬元左右。輝立證券企業融資經理陳英傑指，至今近200名客戶有興趣抽綠債，涉資逾1,200萬元；平均下注約6萬元，最大飛為20萬元。致富證券董事暨證券業務主管郭家安說，逾160名客戶合共擬在綠債落注逾2,300萬元，人均約14萬元，最大額為30萬元。

今年政府把綠債的保證年回報加至4.75厘，跑贏1年港元定存的4.45厘；專家建議ESG（環境、社會及管冶）擁躉落注10萬元抽10手（每手1萬元），且教路5大要訣以便賺盡，包括︰

（1）大包圍策略：花旗料美國加息周期快近尾聲，高盛更預計明年次季起聯儲局或掉頭減息，按理港息也跟減，定存息難免趨跌；反觀，綠債鎖定3年墊底息4.75厘。

其實，素來打高息牌的大眾財務，已削1年期定存0.15厘，至4.35厘；招商永隆亦減此長息至4.45厘，較綠債保底息低0.3厘，門檻要求500萬元，反而綠債每手入場費僅1萬元。

因此宜採人海戰術，全家總動員18歲或以上揸身份證者抽綠債，例如夫婦不應用聯名戶口下單，應改為各自入飛，冀每人至少分到1手，以包底息4.75厘計，3年賺取1,425元利息。

專家籲申請10手 去年大戶豪擲千萬抽 最終料只分到5手

（2）毋須重注落巨飛：市場普遍預期綠債反應踴躍，參考去年保底息僅2.5厘的首批綠債，吸引48.8萬人申購，結果大部分人只分到4手；招商永隆有大戶豪擲千萬元抽1,000手，料最多只獲派5手。

以今年綠債票面息達4.75厘，勢旺丁又旺財；但投資者毋須入超級大飛，下注10萬元已足夠，以免浪費機會成本。

中信銀行（國際）個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡表示，新一批綠債保證息率上調至4.75厘，高於現時一般港元定存息率。如成功認購，投資者可獲3年每年4.75厘穩定票息回報。現時市場預期美國加息周期已進入尾聲，明年更有機會轉頭減息，屆時銀行定存息率或難及此水平，因此綠債可作為獲取穩定收益的資產配置工具。

梁淑怡又說，綠債風險低及回報穩定，相信對於「收息一族」有一定的吸引力。參考上一次綠債的分配結果，認購4手以上便獲全數分派，建議資金充裕的投資者，可考慮認購5至8手以增加穩中的機會。客戶如透過該行認購綠債，可獲「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，市場普遍預期美國加息步伐近尾聲，而綠債為投資者提供鎖定3年高收益的機會，相信認購反應會好過去年，不排除有超過50萬人申請，建議有充裕流動資金人士可認購10手。

手緊族宜先沽年息兩厘的iBond 谷大注碼認購綠債

（3）新債換舊債：假如手頭欠鬆動族，又手持3隻官債，分別為明年中到期的iBond （04246） ，另一隻是今年11月屆滿的iBond （04239） 、以及去年出台的首批綠債 （04252） ，全部早已跌破百元底價；惟日前iBond逆市發威創今年新高，捧場客已收取不少利息，可酌量抵銷損失。

富途（美：FUTU）交易部高級分析師毛君豪認為，因iBond的包底息僅2厘，可考慮先沽售兩隻官債，以便騰出注碼抽新一批綠債；反而繼續保留綠債作收息用。相反，要是散戶閒資充裕，毛君豪強調毋須蝕讓iBond及綠債。

（4）零成本博長揸綠債，穩賺息逾千元：面對恒指仍未重上萬九點，穩定派息的綠債自有吸引力；況且銀行與券商各出招搶客，尤其是專攻散戶的經紀行，動輒以零成本谷客，防守族大可不費分文抽綠債。

■券商免按金免息作招徠 孖展客暗盤即沽博零成本入飛

眼下多間經紀行提供融資服務，輝立、耀才證券 （01428） 及富昌皆允許免100%按金免息抽綠債，孖展客可不費分文落注，待10月6日綠債公布分配結果，中籤後才找數補回本金；要是短炒客選擇在暗盤趁高沽貨及獲利，更有望零成本賺錢。

富昌證券容許新客免息免按金最多抽6手、現有客戶抽3手，輝立限抽兩手。富途提供5倍槓桿，孖展客用1萬元免息抽5手；輝立另有一口價選擇，申請3萬到5萬元收手續費68元，6萬至10萬元收138元。信誠特設回購價，孖展客首日以指定回收價格售給該行；信誠證券聯席董事張智威料，綠債於10月16日首掛的造價介乎100.5元到101元，較底價百元高。

順帶提醒，若循銀行渠道第一時間下注100萬元，資金即時遭凍結約23天，由9月18日至10月10日綠債正式發行，申請人須確保戶口有足夠錢，以免遭彈票。

銀行與券商由6免到16免 恒生大抽獎最高賞萬元

銀行與券商搶綠債客，3銀行搞大抽獎：經中銀香港認購綠債費用全免，兼可參加抽獎贏取最新型號iPhone等超過100份獎品。成功經恒生 （00011） 網上認購綠債亦有抽獎，贏1萬元Apple Store禮品卡，名額30個。上商ESG投資大抽獎贈3,888元現金獎賞。

那邊廂，富昌大堆頭推16免（當中是豁免多項收費的15免）、長橋（Longbridge）14免、富途及老虎（Tiger）13免、耀才及輝立11免、上商10免、大新及工銀亞洲9免、致富證券及恒生8免、滙豐、東亞、創興、建行亞洲及信銀國際7免、花旗及渣打香港6免。

經紀行更加碼谷優惠，致富證券向全新客戶送300元超市禮券、成功推介新客開戶推薦人獎百元；耀才向合資格新客送滙豐 （00005） 及盈富 （02800） 、轉倉客再送騰訊 （00700） 等藍籌股；富途迎新獎賞約1,400元、長橋以1,800元現金回贈新開戶。

先做7天定存速賺4100元利息再申請綠債 一注錢兩邊賺

（5）雙重賺息：綠債銷售期長達11天，從9月18日至28日，追息族大可開立港元定存先賺息，倘以相當於綠債入場費1萬元，目前7天期以恒生10.9厘最高息；假如以存款上限200萬元計，短存速賺約4,100元利息。

論盡高息王，是建行亞洲的7天年息13.8厘，以入場費50萬元計，賺息1,323元後，醒目錢再申請綠債，博一筆錢兩邊賺盡高息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君