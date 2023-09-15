【綠債2023】下周一綠債開賣 5大秘笈你要知

▲ 綠債保證年回報4.75厘

第2批零售綠色債券將於下周一（9月18日）正式推售，兩間券商已約有360名意向客有意入票，吸金逾3,500萬元左右。輝立證券企業融資經理陳英傑今午回應本報查詢指，至今近200名客戶有興趣抽綠債，涉資逾1,200萬元；平均下注約6萬元，最大飛為20萬元。致富證券董事暨證券業務主管郭家安今午回應本報查詢說，逾360名客戶合共擬在綠債落注逾3,500萬元，人均約14萬元，最大額為30萬元。

今年政府把綠債的保證年回報加至4.75厘，跑贏1年港元定存4.45厘；專家建議ESG（環境、社會及管冶）擁躉落注10萬元抽10手（每手1萬元），且教路5大要訣以便賺盡，包括︰

■1年港元定存最高僅4.45厘 門檻須500萬元 綠債萬元進場享4.75厘

(1)大包圍策略：花旗料美國加息周期快近尾聲，高盛更預計明年次季起聯儲局或掉頭減息，按理港息也跟減，定存息難免趨跌；反觀，綠債鎖定3年墊底息4.75厘。

其實，素來打高息牌的大眾財務，本周已狠削1年期定存0.15厘，至4.35厘；招商永隆亦減此長息至4.45厘，較綠債定息低0.3厘，門檻要求500萬元，反而綠債每手入場費僅1萬元。

因此宜採人海戰術，全家總動員18歲或以上揸身份證者抽綠債，例如夫婦不應用聯名戶口下單，應改為各自入飛，冀每人至少分到1手，以包底息4.75厘計，3年賺取1,425元利息。

■專家籲申請10手 去年大戶豪擲千萬元抽綠債 最終料只分到5手

(2)毋須重注落巨飛：市場普遍預期綠債反應踴躍，參考去年保底息僅2.5厘的首批綠債，竟吸引48.8萬人申購，結果大部分人只分到4手；招商永隆有大戶豪擲千萬元抽1,000手，料最多只獲派5手。

以今年綠債票面息達4.75厘，勢旺丁又旺財；但投資者毋須入超級大飛，下注10萬元已足夠，以免浪費機會成本。

中信銀行(國際)個人及商務銀行業務財富管理執行總經理梁淑怡今午回應本報查詢表示，新一批綠債保證息率上調至4.75厘，高於現時一般港元定存息率。如成功認購，投資者可獲3年每年4.75厘穩定票息回報。現時市場預期美國加息周期已進入尾聲，明年更有機會轉頭減息，屆時銀行定存息率或難及此水平，因此綠債可作為獲取穩定收益的資產配置工具。

梁淑怡又說，綠債風險低及回報穩定，相信對於「收息一族」有一定的吸引力。參考上一次綠債的分配結果，認購4手以上便獲全數分派，建議資金充裕的投資者，可考慮認購5至8手以增加穩中的機會。客戶如透過該行認購綠債，可獲「7免」優惠，包括豁免認購手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費。

中銀香港（02388）個人數字金融產品部副總經理周國昌表示，市場普遍預期美國加息步伐近尾聲，而綠債為投資者提供鎖定3年高收益的機會，相信認購反應會好過去年，不排除有超過50萬人申請，建議有充裕流動資金人士可認購10手。

■手緊族宜先沽年息兩厘的iBond 谷大注碼認購綠債

(3)新債換舊債：假如手頭欠鬆動族，又手持3隻官債，分別為明年中到期的iBond(04246)，另一隻是今年11月屆滿的末日iBond(04239)、以及去年出台的首批綠債(04252)，全部早已跌破百元底價；惟日前iBond逆市發威創今年新高，捧場客已收取不少利息，可酌量抵銷損失。

富途(美：FUTU)交易部高級分析師毛君豪認為，因iBond的包底息僅2厘，可考慮先沽售兩隻官債，以便騰出注碼抽新一批綠債；反而繼續保留綠債作收息用。相反，要是散戶閒資充裕，毛君豪強調毋須蝕讓iBond及綠債。

(4)零成本搏長揸綠債穩賺息逾千元：面對恒指仍未重上萬九點，穩定派息的綠債自有吸引力；況且銀行與券商各出招搶客，尤其是專攻散戶的經紀行，動輒以零成本谷客，防守族大可不費分文抽綠債。

■券商免按金免息作招徠 孖展客暗盤即沽博零成本入飛

眼下多間經紀行提供融資服務，輝立、耀才證券(01428)及富昌皆允許免100%按金免息抽綠債，孖展客可不費分文落注，待10月6日綠債公布分配結果，中籤後才找數補回本金；要是短炒客選擇在暗盤趁高沽貨及獲利，更有望零成本賺錢。

富昌證券容許新客免息免按金最多抽6手、現有客戶抽3手，輝立限抽兩手。富途提供5倍槓桿，孖展客用1萬元免息抽5手；輝立另有一口價選擇，申請3萬到5萬元收手續費68元，6萬至10萬元收138元。信誠特設回購價，孖展客首日以指定回收價格售給該行；信誠證券聯度董事張智威料，綠債於10月16日首掛的造價介乎100.5元到101元，較底價百元高。

順帶提醒，若循銀行渠道第一時間下注100萬元，資金即時遭凍結約23天，由9月18日至10月10日綠債正式發行，申請人須確保戶口有足夠錢，以免遭彈票。

■銀行與券商由6免到16免 恒生大抽獎最高賞萬元

銀行與券商搶綠債客，3銀行搞大抽獎：經中銀香港認購綠債費用全免，兼可參加抽獎贏取最新型號iPhone等超過100份獎品。成功經恒生(00011)網上認購綠債亦有抽獎，贏1萬元Apple Store禮品卡，名額30個。上商ESG投資大抽獎贈3,888元現金獎賞。

那邊廂，富昌大堆頭推16免(當中是豁免多項收費的15免)、長橋(Longbridge)14免、富途及老虎(Tiger)13免、耀才及輝立11免、上商10免、大新(02356)及工銀亞洲9免、致富證券及恒生8免、滙豐(HSBC)、東亞(00023)、創興、建行亞洲及信銀國際7免、花旗及渣打香港(02888)6免。

經紀行更加碼谷優惠，致富證券向全新客戶送300元超市禮券、成功推介新客開戶推薦人獎百元；耀才向合資格新客送滙豐(00005)及盈富(02800)、轉倉客再送騰訊(00700)等藍籌股；富途迎新獎賞約1,400元、長橋以1,800元現金回贈新開戶。

■先做7天定存速賺4100元利息再申請綠債 一注錢兩邊賺

(5)雙重賺息：綠債銷售期長達11天，從9月18日至28日，追息族大可開立港元定存先賺息，倘以相當於綠債入場費1萬元，目前7天期以恒生10.9厘最高息；假如以存款上限200萬元計，短存速賺約4,100元利息。

論盡高息王，是建行亞洲的7天年息13.8厘，以入場費50萬元計，賺息1,323元後，醒目錢再申請綠債，博一筆錢兩邊賺盡高息。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：李勝君



