疊翠豪庭累減402萬沽　呎價8848元　創屋苑10年新低

為加快放售手上物業，部分放盤業主持續下調叫價，其中大埔疊翠豪庭有逾千呎單位累減402萬元放售，終以1,298萬元易手，實用呎價約8,848元，創屋苑呎價10年新低。

美聯物業汪子龍說，疊翠豪庭1座低層A室，實用面積1,467平方呎，據悉早前以1,700萬元放售，其後下調至1,398萬元，終再減100萬元，以1,298萬元易手，實用呎價約8,848元，創屋苑呎價10年新低價。



資料顯示，原業主於2004年以640萬元購入單位，持貨9年，現帳面獲利658萬元，物業期內升值逾1倍。

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