【iPhone新App】Blackmagic推專業相機App　iPhone用户免費下載

隨全新iPhone 15系列推出，影片製作軟件DaVinci Reslove母企Blackmagic Design宣布，推出全新iOS應用程式「Blackmagic Camera」，向用户提供專業影片拍攝功能，iPhone用户更可免費下載。

應用程式擁有多項和相機一樣的控制功能，如快門速度、感光度（ISO）、白平衡和色調。用户能自由切換不同鏡頭、選擇每秒幀數、調較穩定性和焦點，也能在介面找到錄製參數等功能。Blackmagic Design指，程式介面和旗下相機相同，讓用户有使用專業拍攝工具的感覺。

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除擁有普通相機功能，Blackmagic Camera亦加入了引人入勝的特別功能，方便用户使用。若用户透過程式拍攝橫向16:9影片時，無須將手機打橫，打直拿着手機亦能進行錄影。用户也能選擇加入元數據（Metadata），更方便後期製作。而針對iPhone 15 Pro用户，應用程式支援新的Log顏色文件。

Blackmagic Camera和DaVinci Resolve及Blackmagic Cloud同屬相同母企，故用户能將影片與此兩個程式同步。影片也能被儲存到內置圖庫，以及被分享到其他應用程式，更能在外部硬碟內。

責任編輯：歐朗欣

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