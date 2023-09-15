印度女學生遭警車撞死 接報美警笑死者價值有限捱轟

美國西雅圖一輛警車超速行駛，撞死於當地留學的一名印度女學生。有接報到場的警員竟譏笑死者的價值有限，指開張支票就可擺平此事。

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23歲死者坎杜拉（Jaahnavi Kandula）於東北大學（Northeastern University）西雅圖校區攻讀信息系統碩士學位，今年1月23日在校園附近過馬路時，遭一輛超速行駛的警車撞倒。

《西雅圖時報》引述警方調查報告指，警車當時以時速119公里行駛，而坎杜拉被撞倒後身體抛出超過30米的距離。

警員Daniel Auderer並非肇事者，但他接報到場期間致電同袍，笑指女學生已經死亡。他形容死者是個普通人，只需開一張支票。

Auderer更譏笑道：

萬一蚊（美元）啦，反正佢都已經26歲，價值有限。

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Auderer的言論惹起公憤，他正接受監警機構的調查。Auderer發聲明回應事件，聲稱當日言論並非出於惡意，只是模仿辯護律師可能會說哪些話，盡量減少對女學生死亡要負的責任。

亞裔美國人基金會（TAAF）行政總裁Norman Chen發聲明，譴責Auderer的言論麻木不仁及令人厭惡。他敦促監警機構繼續追求Auderer，鼓勵西雅圖警局與當地領袖合作，重建西雅圖社區的信任。

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責任編輯：鄭錦玲