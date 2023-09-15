  • 27°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 17:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

印度女學生遭警車撞死 接報美警笑死者價值有限捱轟

環球社會熱點 17:10 2023/09/15

分享：

分享：

美國西雅圖一輛警車超速行駛，撞死於當地留學的一名印度女學生。有接報到場的警員竟譏笑死者的價值有限，指開張支票就可擺平此事。

拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控 【下一頁】

23歲死者坎杜拉（Jaahnavi Kandula）於東北大學（Northeastern University）西雅圖校區攻讀信息系統碩士學位，今年1月23日在校園附近過馬路時，遭一輛超速行駛的警車撞倒。

《西雅圖時報》引述警方調查報告指，警車當時以時速119公里行駛，而坎杜拉被撞倒後身體抛出超過30米的距離。

警員Daniel Auderer並非肇事者，但他接報到場期間致電同袍，笑指女學生已經死亡。他形容死者是個普通人，只需開一張支票。

Auderer更譏笑道：

萬一蚊（美元）啦，反正佢都已經26歲，價值有限。

拜登欲保留童年入境者暫緩遣返計劃 美法院駁回 【下一頁】

Auderer的言論惹起公憤，他正接受監警機構的調查。Auderer發聲明回應事件，聲稱當日言論並非出於惡意，只是模仿辯護律師可能會說哪些話，盡量減少對女學生死亡要負的責任。

亞裔美國人基金會（TAAF）行政總裁Norman Chen發聲明，譴責Auderer的言論麻木不仁及令人厭惡。他敦促監警機構繼續追求Auderer，鼓勵西雅圖警局與當地領袖合作，重建西雅圖社區的信任。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：鄭錦玲

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
今日
拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
2023/09/13
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
紐約難民危機釀資金緊張 警方加班費料削減
2023/09/11
紐約難民危機釀資金緊張 警方加班費料削減
英2人涉違《官方保密法》被捕 1人被指曾協助中國
2023/09/10
英2人涉違《官方保密法》被捕 1人被指曾協助中國
美殺人犯用特技瞬間越獄 8秒不見人影（有片）
2023/09/08
美殺人犯用特技瞬間越獄 8秒不見人影（有片）

你可能感興趣

拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
今日 12:24
拜登兒子亨特被控3項刑事罪 首有在任美總統子女遭檢控
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
14:15 2023/09/13
西班牙女記者街頭直播 慘遭男子兩度伸狼爪非禮（有片）
紐約難民危機釀資金緊張 警方加班費料削減
12:40 2023/09/11
紐約難民危機釀資金緊張 警方加班費料削減
罪案 交通事故 西雅圖 美國 印度

下一篇文章

美國三大車廠工人首集體罷工 要求加薪4成
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【俄烏戰爭】瓦格納白俄基地遭拆除 俄驅逐兩名美外交官（持續更新）
【俄烏戰爭】瓦格納白俄基地遭拆除 俄驅逐兩名美外交官（持續更新）
倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急
倫敦水廠電力故障大斷水 民眾搶購樽裝水應急
英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
英國人今年冬天能源費或超去年 不再獲政府巨額補貼
馬斯克公開Amber Heard性感照 曾要求舊愛Cosplay電玩角色
馬斯克公開Amber Heard性感照 曾要求舊愛Cosplay電玩角色
英國NHS輪候患者人數768萬 創近16年新高
英國NHS輪候患者人數768萬 創近16年新高
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
英國10大「破產」高危市政府 南部佔7席（附排名）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款