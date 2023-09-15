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【有相睇】荃灣中心兩房戶378萬沽　持貨逾8年　帳面平手離場

股樓投資 17:17 2023/09/15

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荃灣中心有兩房單位新近以378萬元易手，業主持貨逾8年，帳面只能平手離場。美聯物業鍾家豪表示，荃灣中心11座高層F室，實用面積378平方呎，兩房間隔，原開價400萬元，終減價至378萬元易手，實用呎價約10,000元。

鍾家豪續說，單位不少設備及裝潢已使用多年，料買家需額外花費數十萬元作全屋大裝修（見圖）

點擊圖片放大
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參考成交資料，原業主於2015年1月以378萬元購入上述單位，持貨超過8年，現帳面平手離場。

【Wealth封面故事】(有片)專訪黃國英 因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合
https://imoney.hket.com/article/3612075

黃國英專訪80分鐘足本播放: https://imoney.hket.com/article/3608325 

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撰文 : 黃卓賢

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