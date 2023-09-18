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【詭異新股？】內地「米樂集團」宣稱9月底在香港上市　自揭編號竟與另一港股相撞

股市 11:38 2023/09/18

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內地一家名為「米樂集團」的公司，在8月底宣稱將以08431上市編號，在9月28日於港交所 （00388） 上市。據米樂集團官方微信報道，米樂集團於8月27日在廣州萬富希爾頓酒店隆重舉行「振興鄉村登頂資本」上市發布會，匯報上市進程，稱米樂集團的股票已進入了資產重組階段，並公佈港交所上市編號：08431，將於2023年9月28日登陸香港交易市場。

不過，現時使用港交所上市編號08431，是一家名為「浩柏國際」的上市企業。翻查浩柏國際過去一年的公告，並未有發現米樂集團的蹤影。

保薦人在提交上市申請時必須上載初步招股文件

在港交所披露易網站上，同樣未見米樂集團申請在主板或GEM上市。按現時上市規則，任何公司有意在主板或GEM上市，其保薦人在提交申請時必須上載初步招股文件，供投資者參閱。

本報亦曾向米樂集團查詢上市詳情，亦未獲回覆。至於浩柏國際，亦未有回覆本報查詢。

兩家公司曾發布與米樂集團相關資料

本報翻查聯交所網站，發現有兩家上市公司曾發布與米樂集團相關的資料。其中，廣聯工程 （01413） 於8月25日曾發表澄清公告，指近期獲悉有若干網絡報導聲稱廣州米樂百業科技已於8月29日併購廣聯，公司澄清未曾有與米樂進行任何併購事項，而且雙方並無任何業務關係，並非集團關連人士、附屬公司或聯營公司，廣聯正在徵詢法律意見，並無排除採取法律行動以捍衛其聲譽及合法權益的可能性。

另一份公告則由IGC （00033） 發布，指IGC與米樂於7月31日簽訂戰略合作意向書，締結長期戰略合作關係。據IGC公告介乎，米樂百業是一家於2020年在內地成立，中國境內首家以產業互聯生態體系發展物業、商圈、超市和農業等百業互聯的科技公司，米樂百業現時是OpenAIChatGPT在中國地區獨家授權的經營和品牌使用的企業，可在中國地區使用和分銷ChatGPT的商標、標誌和其他知識產權。

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