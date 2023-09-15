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【分析】滙豐研究：經濟復甦慢累明年港股盈利增長料放慢 精選十大盈利增長股有哪些公司？
股市 16:41 2023/09/15
滙豐環球研究指，由於經濟復甦能力放緩，加上旅遊業面臨挑戰，預期2024年港股盈利增長會由今年的42%，放慢至16%，當中由濠賭股推動的非必需消費品行業，將是明年盈利主要貢獻來源，其次為金融行業。
滙豐指，市場預期友邦 （01299） 佔今年本港盈利增長逾90%，明年友邦佔比料降至近半，但仍是主要盈利貢獻者，預期友邦、港鐵 （00066） 、金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 及中港香港 （02388） 五大企業佔明年盈利增長70%。
滙豐選出十大明年盈利有理想增長兼獲「買入」評級股份，主要來自非必需消費品、必需消費品及工業行業，相關股份盈利增長超越富時香港指數的16%，明年盈利增長加快，而且市值超過10億美元。
|公司
|評級
|目標價
|銀河娛樂 （00027）
|買入
|62元
|金沙中國 （01928）
|買入
|37.5元
|永利澳門 （01128）
|買入
|9.5元
|百威亞太 （01876）
|買入
|23元
|萬洲國際 （00288）
|買入
|5.2元
|港鐵 （00066）
|買入
|45.2元
|創科實業 （00669）
|買入
|105元
|信義玻璃 （00868）
|買入
|15.3元
|中航租賃 （02588）
|買入
|72元
|嘉里物流 （00636）
|買入
|9元
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編輯：陳韻妍
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