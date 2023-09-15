▲ 【分析】滙豐研究：經濟復甦慢累明年港股盈利增長料放慢 精選十大盈利增長股有哪些公司？

滙豐環球研究指，由於經濟復甦能力放緩，加上旅遊業面臨挑戰，預期2024年港股盈利增長會由今年的42%，放慢至16%，當中由濠賭股推動的非必需消費品行業，將是明年盈利主要貢獻來源，其次為金融行業。

滙豐指，市場預期友邦 （01299） 佔今年本港盈利增長逾90%，明年友邦佔比料降至近半，但仍是主要盈利貢獻者，預期友邦、港鐵 （00066） 、金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 及中港香港 （02388） 五大企業佔明年盈利增長70%。

滙豐選出十大明年盈利有理想增長兼獲「買入」評級股份，主要來自非必需消費品、必需消費品及工業行業，相關股份盈利增長超越富時香港指數的16%，明年盈利增長加快，而且市值超過10億美元。

公司 評級 目標價 銀河娛樂 （00027） 買入 62元 金沙中國 （01928） 買入 37.5元 永利澳門 （01128） 買入 9.5元 百威亞太 （01876） 買入 23元 萬洲國際 （00288） 買入 5.2元 港鐵 （00066） 買入 45.2元 創科實業 （00669） 買入 105元 信義玻璃 （00868） 買入 15.3元 中航租賃 （02588） 買入 72元 嘉里物流 （00636） 買入 9元

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編輯：陳韻妍