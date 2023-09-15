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【分析】滙豐研究：經濟復甦慢累明年港股盈利增長料放慢　精選十大盈利增長股有哪些公司？

股市 16:41 2023/09/15

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【分析】滙豐研究：經濟復甦慢累明年港股盈利增長料放慢　精選十大盈利增長股有哪些公司？

滙豐環球研究指，由於經濟復甦能力放緩，加上旅遊業面臨挑戰，預期2024年港股盈利增長會由今年的42%，放慢至16%，當中由濠賭股推動的非必需消費品行業，將是明年盈利主要貢獻來源，其次為金融行業。

滙豐指，市場預期友邦 （01299） 佔今年本港盈利增長逾90%，明年友邦佔比料降至近半，但仍是主要盈利貢獻者，預期友邦、港鐵 （00066） 、金沙中國 （01928） 、銀河娛樂 （00027） 及中港香港 （02388） 五大企業佔明年盈利增長70%。

滙豐選出十大明年盈利有理想增長兼獲「買入」評級股份，主要來自非必需消費品、必需消費品及工業行業，相關股份盈利增長超越富時香港指數的16%，明年盈利增長加快，而且市值超過10億美元。

公司評級目標價
銀河娛樂 （00027） 買入62元
金沙中國 （01928） 買入37.5元
永利澳門 （01128） 買入9.5元
百威亞太 （01876） 買入23元
萬洲國際 （00288） 買入5.2元
港鐵 （00066） 買入45.2元
創科實業 （00669） 買入105元
信義玻璃 （00868） 買入15.3元
中航租賃 （02588） 買入72元
嘉里物流 （00636） 買入9元

相關文章：【大行看法】富途陸秉鈞：港股短期沽壓較為沉重　有機會再考驗18000關

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ET財智Talk

編輯：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 萬洲國際（00288） 銀河娛樂（00027） 嘉里物流（00636） 創科實業（00669） 信義玻璃（00868） 永利澳門（01128） 百威亞太（01876） 投資推介
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