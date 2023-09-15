美企業家艾倫出價收購迪士尼旗下ABC Nexstar或是另一名收購者

媒體企業家艾倫（Byron Allen）的一位發言人周五（15日）表示，他已出價100億美元收購華特迪士尼（Walt Disney）（DIS）旗下的美國廣播公司（ABC）電視網絡及包括FX和國家地理有線電視頻道在內的資產。

迪士尼首席執行官艾格（Bob Iger）曾在7月份表示，公司可能出售部分傳統電視資產，由於流媒體服務的興起，這些資產多年來一直在苦苦掙扎。

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消息人士指，迪士尼還就向地區電視台運營商 Nexstar Media（NXST）出售 ABC 進行了試探性討論。據稱，Nexstar 的興趣只是初步的，可能不會促成任何交易。兩位消息人士均要求匿名，因為此事屬於機密。

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迪士尼發言人表示，雖然該公司「願意考慮其線性業務的戰略選擇」，但尚未就出售 ABC 或任何其他資產做出決定。

Nexstar 在 116 個市場擁有 200 家自有或合作電視台，覆蓋超過三分之二的美國人口，並擁有 CW 和 NewsNation 等全國性電視網絡。其市值為 52.5 億美元。

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記者：張瑋婷