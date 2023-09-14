【夜經濟】香港夜繽紛正式啟動 商場、戲院優惠、夜市飲食懶人包

經過近月討論，特區政府終於正式推出夜經濟項目「香港夜繽紛」，除了推動夜市外，不少大型商場亦延長的營業時間，以及推出消費優惠，本文將整合「香港夜繽紛」各大商場、戲院優惠、夜市飲食懶人包。

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朗豪坊

由9月21日起，朗豪坊將啟動連串晚間活動及消費獎賞，包括於中秋當晚在4樓及13樓舉行Moonlight Party，邀請多位年青新晉歌手獻上一連兩場的免費音樂表演，為現場市民送上免費酒吧飲品之餘，更配合巨型發光月亮打卡裝置，令賞月夜充滿濃厚氣氛。每晚8時後，於場內所有商舖以電子消費即享兩倍LP CLUB會員積分、雙倍泊車優惠等； 10月中至12月，朗豪坊更將推出另一輪更豐富的「夜貓消費賞活動」，將夜經濟貫徹推動至2024。

朗豪坊中秋Moonlight Party 日期 2023年9月29日 （星期五） 地點及時間 (1) 晚上7時30分至8時30分

朗豪坊4樓通天廣場

(2) 晚上9時30分至11時

朗豪坊13樓 內容 音樂live show表演

派發免費酒吧飲品

派發免費應節燈籠 領取方法 只要即場登記成為LP CLUB會員或追蹤指定朗豪坊官方社交帳號，即可獲贈免費酒吧飲品、應節燈籠

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MOKO新世紀廣場方面

MOKO新世紀廣場方面，由9月9日起，廣場將推出「A Walk in the City @MOKO」，除了一系列具本土文化特色的應節賀禮及商品之外，回贈亦高達800元。此外，MOKO新世紀廣場將於9月29日至10月23日期間的周六、日及公眾假期在L2及L3舉行「MOKO週末『集』慣 - 秋語風商店街」。為配合政府「搞活夜經濟」，於中秋國慶長假期間（9月29日至10月2日），商場舉行的「旺角小夜市」營業時間更會延至晚上9時30分。

為響應政府推動夜經濟，沙田新城市廣場於9月15日起舉行一連串晚間推廣活動及消費獎賞吸客，令商場越夜越繽紛！打頭陣的是Night Fever夜遊三重賞，顧客晚上8時後消費可享雙倍積分、額外2小時免費泊車優惠及消費回贈三重精彩禮遇，場內多間食肆更會推出夜間美食優惠；而為迎接中秋及國慶長假期，商場除設置5米巨型月亮及發光兔仔打卡裝置外，及安排應節恐龍燈籠換領，並於9月29日起一連三晚舉辦戶外中秋節賞樂晚會，邀請人氣歌手現場Busking表演。此外，於9月26日至10月25日亦會舉辦《Monchhichi好玩恐龍遊樂園及市集》，日本人氣卡通Monchhichi將首次化身恐龍造型現身期間限定店，獨家發售多款以恐龍造型的主題精品。

新都會廣場

新都會廣場將於9月15日至10月31日響應夜經濟概念，顧客憑即日晚上8點後的電子貨幣單據，即可登記換領雙倍The Point積分及贈送額外1小時免費泊車券，而即日起，會員於8點後泊車，憑電子貨幣消費滿100元即享免費泊車1小時；消費滿200元即享2小時。此外，商場亦會於9月22日到10月23日將舉行「秋季露營祭」，活動帶來4大入秋主題活動，匯聚了打卡、市集、工作坊體驗及音樂等豐富元素，享受一趟微風吹送的大自然之旅。先有「秋谷三景」3大露營主題打卡園區，打造以秋意暖黃色作為主調，極具波希米亞的民族風情的網美秘景。

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荃灣廣場

荃灣廣場將於9月15日至10月15日於L5 PLAYGARDEN特設 【HAPPY MOONWALK】裝置，讓大家賞月同時約齊親朋好友打卡。並於每晚8時起舉行「夜消費 多重賞」

第一重The Point會員尊享「中秋賞月獨家體驗」 於中秋正日（9月29日）晚上讚好或追蹤荃灣廣場Facebook、Instagram、小紅書或WeChat公眾號，並上載相片至個人Facebook、Instagram或小紅書，HASHTAG #TsuenWanPlaza，即可獲贈精美燈籠乙個；The Point會員以500分更可換領萌萌兔棉花糖乙支及200元商戶優惠券。 第2重「夜消費獎賞」 顧客於9月29日至10月31日憑晚上8時後於場內零售商戶以電子貨幣消費滿HK$500或以上的有效發票，即賞HK$50商場購物贈券 或Coffee Brandy乙支 （只限9月29日至10月2日） 第3重「睇戲有賞」 顧客於9月29日至10月31日憑晚上8時後之荃灣廣場百老匯戲院之票尾2張，即可獲贈30元商場購物贈券。 第4重「雙倍積分及額外賞一小時泊車優惠券」 於9月15日至10月31日 The Point 會員憑即日晚上8時後於零售商戶以電子貨幣消費滿100元或以上的單據，即可登記雙倍積分；憑即日晚上8時後以電子貨幣消費的單據換領免費泊車，可額外獲得1小時免費泊車券。

新達廣場

大埔新達廣場亦將於9月15日至10月31日推出了「潮裝美顏賞」， The Point會員於場內時裝或體育用品商戶，即日以電子貨幣累積消費滿500元，即可獲40元美容護理商戶電子贈券。另外，The Point會員憑即日晚上8時後於零售商戶以電子貨幣消費滿100元或以上的單據，即可登記雙倍積分；顧客憑即日晚上8時後以電子貨幣消費的單據換領免費泊車，可額外獲得1小時免費泊車券。

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YOHO MALL

由 9月15日至10月 31日，YOHO MALL將推出「新地商場 · 夜遊加倍賞」The Point會員晚上8時後於場內消費，即享雙倍The Point積分，各位車主於晚上8時至10時入車，更可獲贈1小時免費泊車券。

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黃埔天地

為響應政府推動夜經濟活動，黃埔天地提供高達3小時免費泊車優惠。顧客於下午5時後入車，消費滿200或以上，並憑額外1張指定食肆商戶消費滿100元或以上之電子貨幣付款存根或額外2張即日嘉禾黃埔戲票，可享3小時免費泊車。

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太古城中心

由9月13日至10月15日期間，太古城中心聯乘22個國際時尚品牌全面打造「秋著賞」，LIVE+會員可隨時隨地於SHOPPING+網上平台以7折選購精選時裝品牌電子現金券。LIVE+會員於推廣期內在指定時裝商戶以單一電子貨幣消費滿1,200元或以上，即賞額外25,000積分獎賞，而憑25,000積分即可兌換100 LIVE+ Dollar，可直接於參與商戶當100元現金使用。另外，若相關的有效收據消費時間為星期五、六、日或公眾假期下午6時或之後，LIVE+會員只要親身於2/F LIVE+服務處登記收據，即可額外獲得MOViE MOViE Cityplaza 戲票兩張。

Mira Place

由即日起至10月31日，Mira Place推出期間限定「Mira After 8 消費3重賞」，消費即送雙倍積分、免費泊車及餐飲商戶現金禮券，回贈率最高達40%，此外，率先預告Mira Place年度秋季盛事「日本秋祭」將於10月中至10月尾享譽回歸，Mira Place的中庭將化身成為日式步行街，為您帶來由日本遠道而來的秋季商品及祭典文化，逢星期五及六更會延長營業至晚上11時。

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撰文：鄭日棱