  • 27°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 16:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 15預購】蘋果iPhone 15系列今晚8點開放預售　官網商店暫時關閉（不斷更新）

科技 16:12 2023/09/15

分享：

分享：

蘋果（Apple）周三（13日）凌晨舉行秋季發布會，帶來最新iPhone 15系列。而在今（15日）晚上8時，Apple將會開放預購，第一波也將於下周五（22日）出貨。想要成為首批搶先體驗到iPhone 15系列的讀者，就要留意著Apple官網。與此同時，本報也將會持續為各位讀者直擊線上預購情況。

【Apple更新】iOS 17 5大安全性更新　將自動刪除驗証碼

【iPhone 12輻射風波】iPhone 12電磁波風險再受質疑　比利時、荷蘭「跟機」調查

為了準備今晚8時的預購，蘋果官網商店已暫時關閉，並顯示著「我們都急不及待。預訂將於今晚8點開始，到時見。」的標示，所有產品都暫時未能購買。

全新iPhone 15系列共有4款機型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。是次全系列均改用動態島屏幕設計，全面採用USB-C 充電，告別Apple傳統獨有的Lightning充電。另外，iPhone 15 Pro系列更是採用全新鈦金屬機殼，為最輕盈的Pro系列機型。

更多iPhone 15系列的資料和規格，可參考：

【Apple發布會2023】iPhone 15系列、新Apple Watch粉墨登場　iPhone 15最平6,899港元入手　周五晚起預售（不斷更新）

責任編輯：曾曉汶，殷凱怡

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起
2023/09/14
【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起
【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購
2023/09/13
【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購
【Apple發布會2023】iCloud+添新方案　提供6TB和12TB儲存容量
2023/09/13
【Apple發布會2023】iCloud+添新方案　提供6TB和12TB儲存容量
【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17
2023/09/12
【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17

你可能感興趣

【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起
11:20 2023/09/14
【華為發力】華為官宣月底舉行秋季發布會　同步公布新摺機Mate X5售12,999人民幣起
【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購
08:00 2023/09/13
【Apple發布會2023】USB-C版本AirPods Pro 2同步亮相　港售$1,849即日開放預購
【Apple發布會2023】iCloud+添新方案　提供6TB和12TB儲存容量
11:05 2023/09/13
【Apple發布會2023】iCloud+添新方案　提供6TB和12TB儲存容量
Apple 時裝服飾 網上購物 家電 家品 5G 科技產品 移動裝置 手機Apps 著數優惠

下一篇文章

【機迷熱話】PS5推紅藍銀三款新色外殼　10月預購最遲明年出貨
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【新Model 3】香港減價3.6萬元！新款Tesla Model 3　設10大升級位（多圖、附連結）
【華為發力】推出HUAWEI WATCH GT 4 系列　續航力最高14天(多圖)
【華為發力】推出HUAWEI WATCH GT 4 系列　續航力最高14天(多圖)
【iPhone 12輻射風波】被指控iPhone 12電磁波超標　Apple：符合全球輻射法規和標準
【iPhone 12輻射風波】被指控iPhone 12電磁波超標　Apple：符合全球輻射法規和標準
【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價比原價高出過萬
【華為發力】華為摺機Mate X5開賣線上銷售再被「秒殺」　網傳炒價比原價高出過萬
【中移動X華為】中國移動香港夥華為實現「5G Advanced」網絡技術　實現10Gbps流動網絡下載速度
【中移動X華為】中國移動香港夥華為實現「5G Advanced」網絡技術　實現10Gbps流動網絡下載速度
【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17
【新iPhone登場】多款舊iPhone將被淘汰　無緣升級iOS 17
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款