【iPhone 15預購】蘋果iPhone 15系列今晚8點開放預售　官網商店暫時關閉（不斷更新）

蘋果（Apple）周三（13日）凌晨舉行秋季發布會，帶來最新iPhone 15系列。而在今（15日）晚上8時，Apple將會開放預購，第一波也將於下周五（22日）出貨。想要成為首批搶先體驗到iPhone 15系列的讀者，就要留意著Apple官網。與此同時，本報也將會持續為各位讀者直擊線上預購情況。

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為了準備今晚8時的預購，蘋果官網商店已暫時關閉，並顯示著「我們都急不及待。預訂將於今晚8點開始，到時見。」的標示，所有產品都暫時未能購買。

全新iPhone 15系列共有4款機型，分別為iPhone 15、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro以及iPhone 15 Pro Max。是次全系列均改用動態島屏幕設計，全面採用USB-C 充電，告別Apple傳統獨有的Lightning充電。另外，iPhone 15 Pro系列更是採用全新鈦金屬機殼，為最輕盈的Pro系列機型。

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責任編輯：曾曉汶，殷凱怡

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