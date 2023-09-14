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【虛擬資產】眾推廣KOL割蓆「JPEX」林作：已主動向警方提交有用資訊

理財智慧 21:46 2023/09/14

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香港證監會早前發表聲明，指留意到一家名為「JPEX」的虛擬資產交易平台，透過社交媒體網紅（網紅）及場外虛擬資產貨幣兌換商（場外找換店）積極地向香港公眾推廣該平台的服務和產品，，所使用的手法存在眾多可疑之處。」證監會強調，JPEX集團旗下實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。

【香港海上奇觀】 36米「海上立體神臂巡航」 原來係保險公司宣傳 【下一頁

【iM人物專訪】因應4種經濟情境 英sir教點砌投資組合

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事件引起軒然大波，階因JPEX去年曾經大賣廣告，並找來張智霖擔任品牌大使，而在台灣，JPEX亦找來「五堅情」成員之一，歌手陳零九成為代言人。除此以外，亦有不少KOL與JPEX有合作關係，當中包括：林作、幣少爺等。在JPEX遭證監會點名警告後，當晚即時以透過其他第三方平台整合資金為由，提高俗稱「出金」的提取現金手續費至999USDT（美元等值穩定幣），惟其交易所提幣額度限制為1000 USDT，手續費之高等同禁止用戶套現。

JPEX昨日發聲明指，已調整泰達幣(USDT)的提幣手續費，並聲稱等待證監會回覆進一步指引，將依據回覆，於不日逐步調整提幣手續費，並階段性開放提幣上限。然而證監會於今日再度發聲明表示，自本周三就JPEX發出警告聲明以來，JPEX從未與證監會接觸。JPEX昨日發出的聲明，以及對客戶提款的所謂安排或要求，全屬JPEX自行作出。

【政府工】政府統計處請訪問員 每月20,165元 中學畢業就可以 仲可以走訪各區親身拜訪【下一頁

【青姐話】有國策 有辦法？

青姐話

事件發生後，一陣KOL亦相繼割蓆，幣少不旦在社交平台上發表與JPEX劃清界限的聲明，更刪除YouTube頻道中全部有關JPEX的影片，早前在社交平台宣稱「申請成為JPEX合伙人」，又在中環開設電子貨幣兌換店的林作，即時和JPEX割席，並在社交平台表示「無意觸犯任何證監會規定，尊重證監會的要求」。及後於今日（15日），林作表示已經由律師主動聯絡執法部門，並向警方提供有用資訊。

而在台灣方面，有維權苦主到當地「JPEX區塊鏈大樓」尋求協助，但發現已經人去樓空，至於JPEX在新加坡的區塊鏈交流活動「Token2049」攤位亦沒有任何員工現身。

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撰文：鄭日棱

 

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