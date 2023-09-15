美國汽車工人工會加薪要求及其他福利 或令福特破產

福特汽車公司（Ford）（F）首席執行官法利（Jim Farley）周四表示，美國汽車工人工會（United Auto Workers union）提出將工資提高40 %、削減工作周和增加新的養老金福利，但這可能會使公司破產。

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法利在接受採訪時說：「你們想讓我們選擇破產，而不是支持我們的工人。」，又指，目前沒有任何談判，汽車製造商也沒有收到任何還價。「沒有任何進展」。

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法利說，如果 UAW 提案自 2019 年起生效，那麼該公司四年內的利潤將達到約 300 億美元，而不是損失約 150 億美元，「現在已經破產了」。

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責任編輯：張瑋婷