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【數碼港元】恒生完成假設性的數碼港元實境模擬測試　測試涵蓋甚麼？

股市 15:47 2023/09/15

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恒生銀行 （00011） 公布，三個數碼港元用例於5月入選金管局數碼港元先導計劃，其中關於可編程支付用例的實境模擬測試已於本月完成。逾百名個人消費者、中文大學師生及恒生員工在7間商戶成功以恒生假設性的數碼港元錢包參與測試。

該行表示，測試涵蓋商戶支付及獎勵計劃、資助發放、個人對個人轉賬。7間參與商戶包括鴻福堂、Pacific Coffee及Flash Coffee等，透過假設性的數碼港元錢包的可編程功能，即時設計並向目標客群發放具指定用途的優惠券，讓參加者在現場消費。數碼港亦利用假設性的數碼港元錢包，向約30間已報名參加實境模擬測試的數碼港社群企業，發放具指定用途和期限的商戶消費券。此外，參加者透過假設性的數碼港元錢包設定轉賬條件，例如資金使用期限及指定用途等，進行個人化的轉賬。

該行稱，參加者於測試期間體驗到央行數碼貨幣的多項優勢。央行數碼貨幣能夠提供更快捷、更個人化，及更安全的交易。該行一直積極研究假設性的數碼港元的各種用例，並深入探討其潛在優勢。該行將分析是次實境模擬測試經驗，適時對外分享成果。

ET財智Talk

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編輯：胡學能

港股 電子支付 數碼貨幣 港元 香港金融管理局 恒生銀行（00011）
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