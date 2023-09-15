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9月應沉着部署

股市 15:46 2023/09/15

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暑假過去，市場再次揣測未來走向，但實際情況沒有太大改變。風險資產依然低廉，增長數據偏軟，但不足以令人恐懼。通脹回落，但仍處於高位。市場沒有甚麼令人震撼的新發展。中國禁止購買部分iPhone型號後，中美科技戰會否惡化？中國的通縮會否影響全球貿易和增長？厄爾尼諾現像在北半球引發嚴冬，又會否把天然氣價格再次推高至2022年水平？除非這些事件足以改變目前市場共識的軟著陸預期，否則焦點仍會集中在利率走向和經濟數據的月度升跌。市場沒有明確趨勢，且難以確定怎樣才能獲得回報。

過去一個月市況艱難，股票和固定收益的分別錄得負回報。然而，就氣氛和市場部署而言，實際改變不大。利率期貨符合美國聯儲局已達到利率週期高峰的觀點。歐洲央行亦大致相同。經濟增長方面也沒有太大變化。現在普遍預測美國經濟可避免嚴重衰退，數據仍然切合軟著陸情景。8月份就業報告顯示，就業增長向好，但表現放緩。ISM報告顯示，製造業和服務業活動均有輕微增長。部分評論人士甚至認為，思考部署經濟衰退的投資者，應改為準備經濟再次加快。

由於沒有任何經濟衰退或重新加快的強烈訊號，亦沒有其他衝擊，市場共識可能自然地傾向軟著陸情景。如增長放緩和通脹進一步逐漸下降，而未有經濟衰退或失業率急升，最終將需要降低實際利率，並放寬貨幣政策。2024年減息的機會不大，但與上述情景相符。這意味現時動用現金的理由不大。即使直接收益率僅略高於短期利率，信貸仍可以繼續帶來吸引、收入回報，最少投資級別正是如此。股票方面，我認為優質增長股將有最佳表現。在軟著陸情景，一部分經濟將有增長，而其他部分將持平，增長將反映在結構性因素，如基建開支、脫碳和科技。因此，股市仍可提供優質回報機會。

假如經濟衰退……

資產配置的影響方面，另一個情景較為清晰。經濟衰退一般令股市表現欠佳。如股市落後，信貸和高收益債券也同樣會表現欠佳。政府債券將因而受惠。由中國主導的全球貿易增長下滑、另一場能源衝擊，或投資者對地緣政治事件的反應負面，均可能成為引致經濟增長崩潰的潛在打擊。
最惡劣的情景是陷入滯脹，即通脹繼續僵固或再次上升，利率需要進一步上調。在這種情景下，除現金和實物資產（如土地、黃金和商品）外，沒有太多資產可以表現出色。但出現這種結果的可能性不大，原因是對比過去的滯脹時期，全球經濟現時更加靈活和全球化。

短綫和長綫部署

投資者需要進行長期規劃，嘗試確定哪裡有增長機會。要達成目標相當困難。我認為不同責任型投資策略將可繼續潛力多元化方面推動增長。此外，新興市場也值得留意。中國或增長無力，對比之下，印度、印尼和尼日利亞等人口增長大國將出現新機遇。

 

ET財智Talk

撰文 : Chris Iggo 安盛投資管理核心部投資總監

欄名 : 投資洞見

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