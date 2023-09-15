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【大行報告│樓市】高盛料按息已見頂惟調低本港2023至2025年樓價預測　降本港地產股目標價（附表）

股市 15:41 2023/09/15

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【大行報告│樓市】高盛料按息已見頂惟調低本港2023至2025年樓價預測　降本港地產股目標價

本港大型銀行相繼調高本港住宅按揭息率50點子，高盛認為，是次按息上調，為加息周期中最大幅度上調，令新造按揭平均成本上升至4.1厘，主要由於銀行融資成本上升帶動，相信按息上升會對樓市購買力造成壓力，因此調低今年樓價預測，由原先預期升5%，降至持平，2024及2025年樓價預測亦降至無增長，2026年則升4%。

本港租金今年來累升4%

高盛稱，最新一輪按息上升對樓市的影響仍屬未知之數，加上市場對聯儲局減息預期已被推遲，樓價存在下跌風險。不過，租金今年來累升4%，為香港開關以來的亮點，但租金收益率與新按揭成本仍存在負1.2個百分點的差距，因此預期2025年前本港樓價維持不變。

不過，高盛維持明年1個月港元拆息（HIBOR）4.7厘的預測，較7月平均的5.1厘為低，並相信按息已見頂。

樓市買賣雙方的價差相當大

高盛又指，現時樓市買賣雙方的價差相當大，發展商即使面對庫存上升及需求下跌，亦不願大幅減價，但相信樓價亦無可避免會再向下，令年初以來3%的升幅進一步縮減。基於政府多次表示樓價居高不下，大多數人無力買樓，或會成為政府放寬印花稅的掣肘，故要留意10月25日公布的施政報告。

因應調低樓價預測，高盛將本港地產股平均資產淨值下跌9%，並降低本港地產股未來12個月的目標價。

「現時本港地產股平均股息率約8厘，估值亦接近歷史低位，但看不到行業有任何估值重估的催化劑，相信要到聯儲局減息才有起色。」

高盛維持長實 （01113） 「買入」評級，並籲「沽售」信和置業 （00083）

高盛對本港地產股最新看法
公司評級目標價
新地 （00016） 中性112元→101元
長實 （01113） 買入58.9元→54.2元
恒地 （00012） 中性29.4元→26.3元
信置 （00083） 沽售10.3元→10.1元
嘉里 （00683） 買入20.2元→18.7元

相關文章：【香港樓市】唐英年：現時是減辣時機　建議循兩方面考慮　「樓市升市民消費自然疏爽」

相關文章：【分析｜樓市】滙豐中銀齊加H按按息、買家購買力失多少？　一文看清富瑞對地產股股息率預測

ET至高息

編輯：陳韻妍

港股 長實集團（01113） 香港物業 樓價 印花稅 大行報告 本港地產股 香港 加息 美國聯儲局
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