【夜經濟】恒隆地產7大商場推「夜消費」活動　消費滿指定金額送啤酒、機票獎賞

▲ 【夜經濟】恒隆地產七大商場推「夜消費」活動 消費滿指定金額送啤酒、機票獎賞

恒隆地產 （00101） 公布，集團旗下七大商場推出一系列「夜消費」活動，舉辦夜市活動及推出限定優惠，部分商戶更延長營業時間至晚上11時。其中，推出限定夜市活動「啤酒節 2023」，吸引市民於夜間外出消費。於9月15日至11月5日期間，hello會員於指定餐飲或零售商戶消費，並以電子方式付款滿100元或以上），可獲「啤酒通行證」乙套，享用Fashion Walk各參與餐飲商戶送出之啤酒優惠。

另外，恒隆推「Late Night Delights 消費現金回贈企劃」晚間消費優惠，於9月28日至10月2日期間，hello會員於晚上8時或之後，在指定餐飲商戶消費，並以電子方式付款滿100元或以上，可獲雙倍 hello 積分。

單筆電子消費滿指定金額 送商務艙機票等獎賞

此外，於即日起至9月30日，恒隆推「hello 限時獨家賞」推廣活動，單筆電子消費滿指定金額，送2套商務艙來回機票、18套經濟艙來回機票等旅遊獎賞。

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記者：伍鍵文