  • 27°C
香港時間 : 2023915日 (週五) 17:11
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【夜經濟】恒隆地產7大商場推「夜消費」活動　消費滿指定金額送啤酒、機票獎賞

股市 16:15 2023/09/15

分享：

分享：

【夜經濟】恒隆地產七大商場推「夜消費」活動　消費滿指定金額送啤酒、機票獎賞

恒隆地產 （00101） 公布，集團旗下七大商場推出一系列「夜消費」活動，舉辦夜市活動及推出限定優惠，部分商戶更延長營業時間至晚上11時。其中，推出限定夜市活動「啤酒節 2023」，吸引市民於夜間外出消費。於9月15日至11月5日期間，hello會員於指定餐飲或零售商戶消費，並以電子方式付款滿100元或以上），可獲「啤酒通行證」乙套，享用Fashion Walk各參與餐飲商戶送出之啤酒優惠。

各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟，可見【下一頁

另外，恒隆推「Late Night Delights 消費現金回贈企劃」晚間消費優惠，於9月28日至10月2日期間，hello會員於晚上8時或之後，在指定餐飲商戶消費，並以電子方式付款滿100元或以上，可獲雙倍 hello 積分。

單筆電子消費滿指定金額   送商務艙機票等獎賞

此外，於即日起至9月30日，恒隆推「hello 限時獨家賞」推廣活動，單筆電子消費滿指定金額，送2套商務艙來回機票、18套經濟艙來回機票等旅遊獎賞。

相關文章：

【夜經濟】朗豪坊自9月21日起推晚間活動及消費獎賞　中秋節晚上邀新晉歌手舉行兩場免費音樂表演

【夜經濟】百老匯推夜場票價優惠　晚上9點後一律售50元　旺角午夜場更低至35元？

記者：伍鍵文

港股 恒隆地產（00101） 商場 著數優惠 商場活動 恒隆 山頂廣場 The Peak Galleria 山頂 Fashion Walk 電子支付
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【香港夜繽紛】各大商場推優惠及推廣活動撐夜經濟　一文看清各大商場夜消費優惠（不斷更新）

下一篇文章

【iPhone15】蘋果iPhone15今晚8時預售　舜宇光學升逾3%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨升78點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升78點　納指期貨升0.2%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點　外資力撑滙豐ADR（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市升105點　外資力撑滙豐ADR（不斷更新）
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【港元定存】逾10間銀行港元定存息4.8厘或以上 息率跑贏綠債保底息
【香港天氣】天文台：未來兩三小時部分地區雨勢較大（不斷更新）
【香港天氣】天文台：未來兩三小時部分地區雨勢較大（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【綠債2023】綠債入場費1萬享4.75厘保底息　銀行券商紛推手續費豁免、抽獎吸認購（不斷更新）
【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空
【虛擬資產】JPEX發聲明斥證監會不公平打壓　證監轉介警方　林作割席、新加坡攤位人去樓空
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款