  • 29°C
香港時間 : 2023916日 (週六) 13:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【香港夜繽紛】東薈城名店倉CLUB CG三周年大送三重連環驚喜

商業 13:00 2023/09/16

分享：

分享：

為慶祝東薈城名店倉CLUB CG三周年，東薈城名店倉推出「三周年Chill出里賞」企劃，以三重獨家驚喜與你盡情投入Chill快樂購物體驗，好事成「三」。2023年9 月 15 日至10 月 8 日期間，CLUB CG 會員專享三大Chill凡禮遇，包括送出高達600元無消費門檻購物禮券、總值超過150萬元禮品及「亞洲萬里通」里數大抽獎及積分兌換商戶電子現金券等。

【香港夜繽紛】啤酒節及消費現金回贈　恒隆旗下商場連推夜消費活動

為慶祝CLUB CG三周年，CLUB CG會員於推廣期間憑指定消費，即可賺取電子購物禮券及「Chill Luck」大抽獎機會，渣打國泰Mastercard 客户更可額外賺取「亞洲萬里通」里數，即每位會員每日最多可獲贈高達港幣600元購物禮券、總值9,000「亞洲萬里通」里數及最多6次抽獎機會。

指定商戶現金券不設消費門檻，換領後即可當現金使用，讓你盡情享受Chill買好時光！而非CLUB CG 會員亦可憑港幣2,000 元或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG會員，參與獎賞換領。

即日電子消費金額CLUB CG會員可獲得以下禮遇及抽獎機會乙次渣打國泰Mastercard客户可額外獲得以下禮遇及多一次抽獎機會
3,000元東薈城名店倉港幣50元電子購物禮券1,000「亞洲萬里通」里數
8,000元 指定商戶港幣100元電子現金券及
東薈城名店倉港幣100元電子購物禮券		3,000「亞洲萬里通」里數
12,000元指定商戶港幣200元電子現金券及
東薈城名店倉港幣150元電子購物禮券		5,000「亞洲萬里通」里數

 

大抽獎送350份總值逾150萬元大獎

「Chill Luck」大抽獎大送超過350份總值逾港幣150萬元Chill豐富禮品，包括100,000「亞洲萬里通」里數、50,000 CG Dollars、APPLE iPhone、由香港銀樾美憬閣精選酒店調酒大師授教的「雞尾酒大師班」及一系列時裝配飾、運動旅遊、美妝護膚、電子產品及精選餐飲美饌等等。買得愈多，抽獎機會愈多，隨時成為中獎幸運兒。

  • 「Chill Shop」里賞及「Chill Luck」大抽獎換領

日期：    2023年9月15日至2023年10月8日或換完即止
時間：    每日早上11時至晚上11時
地點：    東薈城名店倉二樓顧客服務中心


每周三兌換雙倍CG Dollar及6折Chill搶商戶電子現金券

今年CLUB CG三周年爲會員解鎖購物回贈新高度，消費即賺會員積分即換CG Dollars，即當現金於場内過100個商戶直接使用！CLUB CG會員平日可憑250分兌換1 CG Dollar，而於周年慶期間逢星期三親臨東薈城名店倉則可以Chill優惠5折兌換CG Dollar，即每250分可兌換2 CG Dollars，每位會員每日最多可兌換500 CG Dollars。

好事成「三」，東薈城名店倉特別呈獻超過港幣140萬元商戶電子現金券，全部均以6折發售，勢必讓你Outlet血拼更Chill更Easy！電子現金券人氣商戶包括adidas Factory、cdf Beauty、Goobne Chicken、 I.T Outlet及Polo Ralph Lauren Factory Outlet等。CLUB CG會員更可專享獨家優惠碼，買滿淨值港幣1,200元或以上即可享全單額外9折優惠。

約定你9月20日(星期三)下午3時，準時於SHOPPING+ 網上平台一Click搶購6折人氣商戶電子現金券，盡享全城Chill獨家折上狂折優惠！所有商戶電子現金券先到先得，數量有限，售完即止。

「Chill賞夜遊」發放限定驚喜推動夜經濟

東薈城名店倉帶來期間限定的「Chill賞夜遊」，一連串晚間限定的驚喜禮遇及表演，讓血拼愈夜愈精彩！CLUB CG會員於6時後駕車蒞臨商場，憑任何消費即可享3小時免費泊車; 消費滿港幣500元，更可賺取雙倍積分！積分眨眼變CG Dollar，讓你全情投入食、玩、買，愜意夜遊！

晚間驚喜不止於此，東薈城名店倉特別邀請狄易達軍團與專業舞蹈團隊 Shadow’s Legion於指定週末晚上為大家送上連場Chill精彩popping機械舞表演，震撼音樂節拍配上全新編排的舞蹈，與你歡度CLUB CG三周年，愈夜愈精彩！

【香港夜繽紛】沙田新城市廣場賞樂晚會　中秋國慶長假料升15%人流

責任編輯：李智賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享營商Tips。

ET贏商有計
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃
2023/09/15
【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
2023/09/14
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口
2023/09/15
【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口
【香港出口】7月份對外商品貿易統計　出口貨量下跌11.5%
2023/09/14
【香港出口】7月份對外商品貿易統計　出口貨量下跌11.5%

你可能感興趣

【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃
15:00 2023/09/15
【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
18:38 2023/09/14
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口
13:00 2023/09/15
【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口
著數優惠 美食 商場活動 狄易達 Outlet 時裝服飾 商場 東薈城名店倉 Citygate Outlet 香港
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
【香港夜繽紛】商場推夜間活動支持夜經濟　愈夜愈好玩
【家居保險】黑雨索償估計超7.8億元　家居投保急增至平日3倍
【家居保險】黑雨索償估計超7.8億元　家居投保急增至平日3倍
【香港夜繽紛】沙田新城市廣場賞樂晚會　中秋國慶長假料升15%人流
【香港夜繽紛】沙田新城市廣場賞樂晚會　中秋國慶長假料升15%人流
【香港機遇】貿發局下周巴黎重啟旗艦招商活動　冀推廣大灣區機遇
【香港機遇】貿發局下周巴黎重啟旗艦招商活動　冀推廣大灣區機遇
【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口
【香港出口】港7月出口續跌　商會憂中國內地不再經港進出口
【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃
【眾怒難犯】傑尼斯事務所醜聞纏身　25%日上市公司或撤回合作計劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款