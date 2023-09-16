【香港夜繽紛】東薈城名店倉CLUB CG三周年大送三重連環驚喜

為慶祝東薈城名店倉CLUB CG三周年，東薈城名店倉推出「三周年Chill出里賞」企劃，以三重獨家驚喜與你盡情投入Chill快樂購物體驗，好事成「三」。2023年9 月 15 日至10 月 8 日期間，CLUB CG 會員專享三大Chill凡禮遇，包括送出高達600元無消費門檻購物禮券、總值超過150萬元禮品及「亞洲萬里通」里數大抽獎及積分兌換商戶電子現金券等。

【香港夜繽紛】啤酒節及消費現金回贈 恒隆旗下商場連推夜消費活動

為慶祝CLUB CG三周年，CLUB CG會員於推廣期間憑指定消費，即可賺取電子購物禮券及「Chill Luck」大抽獎機會，渣打國泰Mastercard 客户更可額外賺取「亞洲萬里通」里數，即每位會員每日最多可獲贈高達港幣600元購物禮券、總值9,000「亞洲萬里通」里數及最多6次抽獎機會。

指定商戶現金券不設消費門檻，換領後即可當現金使用，讓你盡情享受Chill買好時光！而非CLUB CG 會員亦可憑港幣2,000 元或以上合資格之消費，即場登記成為CLUB CG會員，參與獎賞換領。

即日電子消費金額 CLUB CG會員可獲得以下禮遇及抽獎機會乙次 渣打國泰Mastercard客户可額外獲得以下禮遇及多一次抽獎機會 3,000元 東薈城名店倉港幣50元電子購物禮券 1,000「亞洲萬里通」里數 8,000元 指定商戶港幣100元電子現金券及

東薈城名店倉港幣100元電子購物禮券 3,000「亞洲萬里通」里數 12,000元 指定商戶港幣200元電子現金券及

東薈城名店倉港幣150元電子購物禮券 5,000「亞洲萬里通」里數

大抽獎送350份總值逾150萬元大獎

「Chill Luck」大抽獎大送超過350份總值逾港幣150萬元Chill豐富禮品，包括100,000「亞洲萬里通」里數、50,000 CG Dollars、APPLE iPhone、由香港銀樾美憬閣精選酒店調酒大師授教的「雞尾酒大師班」及一系列時裝配飾、運動旅遊、美妝護膚、電子產品及精選餐飲美饌等等。買得愈多，抽獎機會愈多，隨時成為中獎幸運兒。

「Chill Shop」里賞及「Chill Luck」大抽獎換領

日期： 2023年9月15日至2023年10月8日或換完即止

時間： 每日早上11時至晚上11時

地點： 東薈城名店倉二樓顧客服務中心



每周三兌換雙倍CG Dollar及6折Chill搶商戶電子現金券

今年CLUB CG三周年爲會員解鎖購物回贈新高度，消費即賺會員積分即換CG Dollars，即當現金於場内過100個商戶直接使用！CLUB CG會員平日可憑250分兌換1 CG Dollar，而於周年慶期間逢星期三親臨東薈城名店倉則可以Chill優惠5折兌換CG Dollar，即每250分可兌換2 CG Dollars，每位會員每日最多可兌換500 CG Dollars。

好事成「三」，東薈城名店倉特別呈獻超過港幣140萬元商戶電子現金券，全部均以6折發售，勢必讓你Outlet血拼更Chill更Easy！電子現金券人氣商戶包括adidas Factory、cdf Beauty、Goobne Chicken、 I.T Outlet及Polo Ralph Lauren Factory Outlet等。CLUB CG會員更可專享獨家優惠碼，買滿淨值港幣1,200元或以上即可享全單額外9折優惠。

約定你9月20日(星期三)下午3時，準時於SHOPPING+ 網上平台一Click搶購6折人氣商戶電子現金券，盡享全城Chill獨家折上狂折優惠！所有商戶電子現金券先到先得，數量有限，售完即止。

「Chill賞夜遊」發放限定驚喜推動夜經濟

東薈城名店倉帶來期間限定的「Chill賞夜遊」，一連串晚間限定的驚喜禮遇及表演，讓血拼愈夜愈精彩！CLUB CG會員於6時後駕車蒞臨商場，憑任何消費即可享3小時免費泊車; 消費滿港幣500元，更可賺取雙倍積分！積分眨眼變CG Dollar，讓你全情投入食、玩、買，愜意夜遊！

晚間驚喜不止於此，東薈城名店倉特別邀請狄易達軍團與專業舞蹈團隊 Shadow’s Legion於指定週末晚上為大家送上連場Chill精彩popping機械舞表演，震撼音樂節拍配上全新編排的舞蹈，與你歡度CLUB CG三周年，愈夜愈精彩！

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責任編輯：李智賢

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