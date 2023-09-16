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【生物科技】港產單細胞培養板+AI篩查　測高效癌症用藥組合

16:00 2023/09/16

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癌症是港人死亡的主因，其中綜合兩性而言，肺、大腸、乳腺、前列腺及肝癌更是最常見的五大癌症殺手。盡管不斷改進的醫療科技，但新藥發明成本高、癌症異質性大、傳統治療時間長等治療挑戰仍然難以解決。本港有生物初創公司研發出一款單細胞培養板，和一套AI篩查系統，利用微流控、人工智能（AI）等技術，更快速地分析出藥物對癌症病人單細胞的治療效果，及預測最佳藥物組合。

【醫療科技】激光脈衝貼片　檢測癌症潛在頑疾

生物初創公司Provectus Therapeutics聯合創辦人孫汶鍵（Marco）指，有不少高潛力的癌症藥物，在臨床測試中的成效都令人大失所望，研發失敗率高達9成。即意味著當中所花費大量人手和資金成本，隨時「得個吉」。

在治療方面，傳統治療癌症的藥物主要是針對特定的基因或蛋白質，礙於病人差異性，各病人的抗藥性不一，即使兩個患相同癌症、具相同基因和蛋白質的病人，接受相同藥物治療後的成效可以很兩極。

因此他與專攻電腦科學的杜世誠，夥同一名在微流控技術、高通量藥物篩選和AI方面擁有逾十年研究經驗的中大教授，研發出可模擬人類體內環境、主要用於單細胞表型分析的單細胞培養板。

同步分析逾百萬單細胞　加快藥廠測試新藥

孫汶鍵表示，經改良後的單細胞培養板，可同時對逾100萬個單細胞進行測試。各單細胞亦會被鎖定在一個位置，只需1至2天，便可試出藥物對個別單細胞的治療反應，較以往2星期的所需時間短，有助藥廠在臨床測試前了解新藥的成效，及讓醫生更易及精準地為病人制定治療方案。

此外，團隊還自主研發出一套AI系統，透過不斷加入藥物對單細胞產成的反應圖像，可分析出最低劑量且最有效的用藥組合。

自研AI系統　測最有效藥物組合

杜世誠表示，以往研究有效的用藥組合，需逐次按兩種藥物所用的比例進行實驗。

現在只需進行兩個單藥實驗，再加幾個組合實驗，會可以預測出該藥物組合各用藥比例的成效。如果每個療法都要自己做（實驗），那我們（的AI系統）至少可以省卻一半的時間。

據悉，目前該企與中大醫學院及一家本地醫院合作，為團隊提供乳癌患者的組織，料未來需收集約60位病人組織資料，以對其AI系統進行驗證。另期望可於2024年初發布其研究論文，以加強在市場應用的說服力。

擬製自動攝圖系統　減人手負擔

二人坦言，團隊亦有意將圖像拍攝流程自動化，及擴大醫院和藥廠等合作。但礙於人手及資金問題，相關的全自動化影相系統暫未研發出來。

孫汶鍵補充：

有另一家本地醫院正積極與我們商討合作，無奈是我們沒有足夠的人力應付；如果有多點資金、請多些人，研究過程可更快地推進。

【熱浪侵襲】美大學研流汗機械人　分析極端高溫對人體影響

【AI爭議】ChatGPT生成癌症治療方案漏洞百出　錯誤信息混合其中

記者：殷凱怡

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